К использованию в ВСУ допустили ударный беспилотник 'Белый волк': что о нем известно

К использованию в Вооруженных силах Украины допущен еще один ударный дрон. Речь идет о беспилотном авиационном комплексе "Белый волк".

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Он может доставлять до цели немалый боевой заряд, который может поразить тяжелую технику, фортификацию и другие защищенные цели врага. О характеристиках нового оружия рассказали в Министерстве обороны Украины.

О том, что Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк", заявили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Этот дрон способен доставлять до цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели. Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля, комплект силовых аккумуляторов и т.д.", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также напомнили производителям военной техники, что с полезной информацией о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что к эксплуатации в ВСУ допустили зарядные станции отечественного производства.

Тем временем в западных СМИ появились сообщения, что в Европе рассматривают замену поставок Украине вооружений инвестициями в их производство.

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