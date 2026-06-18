Этот авторитетный журнал 7 июня опубликовал статью авторитетной Энн Эпплбаум "Ukraine Is Not Losing. Russia Is Not Winning" – "Украина не проигрывает. Россия не побеждает". В ней анализируется текущее состояние войны, воюющих сторон, роль килл-зоны и в заключение пишется, что зона, которую сегодня контролируют дроны, может увеличиться до 50–60 километров и практически превратиться в демилитаризованную полосу, подобную той, что разделяет Северную и Южную Корею.

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Мол, со временем эта зона может стать фактической границей — временной и не признанной ни одной из сторон, но все же границей. Это не будет полной победой Украины, но станет большим поражением для Путина, поскольку его главная цель — уничтожение Украины как государства — так и не будет достигнута.

А тупик ли?

Рассуждения Эпплбаум о замершей ЛБС, которую невозможно подвинуть ни в какую сторону, вторят хору западных военных аналитиков, пару месяцев назад заговоривших (с опозданием на полгода) о непреодолимой килл-зоне: мол война зашла в позиционный тупик и этим стала напоминать ПМВ. Еще пример: "Тупиковые войны" – как великие державы неверно оценили регионы, на которые они напали — пишет The New York Times в свежей статье.

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А в статье для Института Брукингса Фиона Хилл, которая руководила российскими делами в Совете национальной безопасности в первой администрации Трампа пишет о сходстве Трампа и Путина: "Как и Путин, Трамп не имел плана на будущее". "Тупиковая ситуация на Украине дискредитирует Россию как глобальную военную силу. Она подрывает имидж непобедимости Путина, подобно тому как тупиковая ситуация в Персидском заливе подрывает позиции США и Трампа".

Должен заметить, что уже по истечении первых двух месяцев полномасштабной войны я перестал полагаться на информацию и аналитику, касающуюся войны, даже от самых авторитетных западных СМИ и экспертов. В лучшем случае они опаздывают с правильной оценкой ситуации на два-три месяца. Вот и заключения уважаемых в остальном Эпплбаум, Хилл и NYT говорят о недооценке происходящих в последние месяцы и недели быстрых изменений в характере войны.

В январе 2023 года в лучшей, пожалуй, украинской газете "Зеркало недели" статью "Огневой вал – снарядный голод" – о преимущественно артиллерийском характере войны, а в сентябре того же года в своем блоге в OBOZ.UA опубликовал статью "Великая артиллерийская война" о том же. В том году лицо войны не изменилось – тогда пушки решали все! Замечу попутно, что самые читаемые мои публикации на портале ученых Academia.edu посвящены именно пушкам. Это "Русские пушки Дальгрена" (246 визитов), "Russian Dahlgren Guns" (245), "Скорострельность русских пушек в Синопском бою" (279) и "The rate of fire of Russian guns during the battle of Sinop" (176).

Характер войны начал меняться в 2024-м и с тех пор изменился кардинально. Сейчас главную роль на фронте играют дроны. Они же во многом заменили Украине авиацию, действуя в оперативной зоне и по стратегической инфраструктуре в далеком тылу противника.

Особая пикантность в том, что и на морском ТВД успехи БПЛА не менее значительны: вместе с БЭКами (безэкипажными катерами, морскими дронами) и ракетами "Нептун" они утопили или повредили половину кораблей российского черноморского флота, а остатки загнали в порты восточного побережья. Собственно говоря, как флот ЧФ РФ перестал играть какую-либо роль, а значит существовать в смысле доктрины fleet in being, когда флот самим своим существованием и потенциальной угрозой не дает противнику господствовать на море.

Этим ЧФ РФ похож на могучий германский флот после грандиозного Ютландского сражения 31 мая – 1 июня 1916 года, технически выигранного немцами, но стратегически проигранного. Кстати, раз уж упомянут портал Academia, то недавно я выставил там главу моего пера из трехтомника "Неизвестная война" (Библиотека "Знание-Сила", 2014) – в честь 110-летия Ютландской битвы и в ознаменование того факта, что русско-украинская война длится уже дольше, чем ПМВ. Глава называется "Тирпиц, могильщик империй", и за первые два дня ее прочитали десятки человек из 14 стран, включая Украину! Но исключая Россию – эта страна в изоляции и самоизоляции.

Но вернемся на сушу. Да, килл-зона крайне затруднила концентрацию войск и техники и вынудила россиян перейти к тактике инфильтрации, но та недаром называется тактикой – оперативных успехов таким путем можно добиться лишь через значительное время и ценой чудовищных потерь. Так, бои за Константиновку, а это направление главного удара интервентов, начались в октябре 2025 года, сейчас уже середина июня 2026-го, а город до сих пор не захвачен, российские инфильтранты только начинают накапливаться в центре.

Но означает ли это, что ЛБС в конце концов вымотает противников, застынет и станет линией разграничения, как пишут западные аналитики?

Нет, не тупик! Россия проигрывает войну.

Нет, не означает. Повторю: западные СМИ в лучшем случае опаздывают с правильной оценкой ситуации на два-три месяца. Вот и сейчас они отмечают резкий рост активности украинских БПЛА, их мидлстрайков и дипстрайков, пишут о кампании логистического локдауна, объявленной министром обороны Федоровым, но не пишут о последствиях этого для ЛБС.

Между тем, они очевидны: без снабжения воевать нельзя. Без подвоза в первую очередь боеприпасов – да тех же дронов и горючего для зарядных генераторов и прочей техники, без поставки продуктов и медикаментов, без вывоза раненых и доставки пополнения (и много чего еще требуется войскам) удерживать фронт и создавать килл-зону невозможно! Ergo: обнуляя логистику, можно двигать ЛБС, и отход интервентов с Кинбурнской косы (данные требуют проверки) тому подтверждение. Мотострелки 205-й Отдельной бригады в Новой Каховке волком воют без снабжения, и такая же ситуация после начала "Операции логистический локдаун" (назовем ее так), то есть за конец мая – первые недели июня сложилась на всем южном фасе фронта, в Херсонской и Запорожской областях.

И в Крыму. Это классический, показательный случай и о нем только и разговоров! Перерезание дронами трассы Р-280 и удары по мостам сильно сказались на снабжении полуострова, в первую очередь горючим – бензовозы излюбленная цель украинских "Хорнетов". Из Крыма кризис благодаря систематическим и частым ударам по НПЗ, перекачивающим станциям и резервуарным паркам распространился по всей России. Да, это уже настоящий кризис, как бы ни успокаивали Песков, губернаторы и топливный союз.

В Самаре, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Казани, Чебоксарах, Ульяновске и Кузбассе ввели ограничения на продажу топлива. Проблемы возникли и в Петербурге, Москве, Подмосковье, Казани, Чебоксарах, Ульяновске и других городах России, как минимум в 25 регионах, а также в оккупированных Донецке и Луганске, не говоря уже о захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.

Украинская кампания ударов по нефтяной инфраструктуре разворачивается успешно, и на 14 июня каждую ночь Россию массированно атаковали дроны, причем шесть раз – более трехсот БПЛА, и интенсивность ударов будет только нарастать. Зеленский предупредил, что к осени Украина выйдет на уровень налетов по 600 дронов еженощно, а к концу года и на тысячу!

Резюме: ЛБС можно двигать вместе с килл-зоной на юг и восток. Русские сами уйдут, как ушли из-под Киева и из Херсона. Они будут вынуждены принять "непростые решения" и делать "жесты доброй воли". Перефразируя сэра Артура Харриса, маршала ВВС Британии во время ВМВ: рашисты начали войну с детской иллюзией, что они могут разбомбить всех, и никто не станет бомбить их в ответ.

Ах да, мост!

Столкнувшись с неразрешимыми проблемами в снабжении Крыма, Россия по некоторым сведениям пошла на пропуск большегрузных машин и составов с цистернами по Керченскому мосту, что было запрещено после успешных украинских атак на оный. Что ж, это делает его хорошей целью для новых атак. Украина имеет все возможности для этого, просто дальновидно избегала уничтожения "золотого моста" (выражение Сун Цзы) для бегства полутора миллионов понаехавших и коллаборантов. Разгребать еще одну гуманитарную катастрофу ей совсем ни к чему.

А ведь у России есть еще один подобный анклав и даже более изолированный: она оказалась не готова к блокаде Калининграда! В СВР видят накопление сил НАТО, но ответного плана у Москвы нет. В закрытых докладах СВР всё чаще проходит сценарий не прямой атаки на Калининград, а постепенной блокады региона. НАТО, по этим оценкам, в последние месяцы усиливает присутствие вокруг анклава. Перекрыть снабжение тут еще легче, чем в Крыму. Но об этом в следующий раз.