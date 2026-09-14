К концу года глубина кольцевой зоны превысит 40 км, – Ласийчук

Командир 7-го корпуса ДШВ рассказал о будущем фронта и технологической составляющей Сил обороны.

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Одним из главных вызовов российско-украинской войны является самая длинная в истории линия соприкосновения. В ближайшие месяцы поле боя может столкнуться с новыми испытаниями.

Об этом заявил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук во время выступления на встрече Yalta European Strategy.

По словам бригадного генерала, в настоящее время сплошная зона поражения составляет от 30 до 40 километров. Однако к январю она расширится.

"К концу года эта зона станет больше. Точно наступит следующий этап и новый вызов. Именно поэтому ключевое преимущество – не просто обладать технологиями, а уметь быстро адаптироваться к сегодняшнему дню, к реальности", – отметил Евгений Ласийчук.

Максимизировать использование технологий и минимизировать человеческие потери – это основная цель Сил обороны, подчеркнул бригадный генерал.

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Он добавил, что Украина не только внедрила беспилотную составляющую на поле боя, но и освоила дистанционное управление современными средствами.

По мнению Евгения Ласийчука, Украина стоит на пороге следующего шага – частичного замещения людей роботами.

"Для нас это означает, во-первых, меньше людей на линии боевого столкновения и меньше потерь личного состава", – подытожил бригадный генерал.