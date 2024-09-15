К обороне Украины присоединился в 2023 году: на войне погиб солдат Андрей Заглада из Черниговщины. Фото

На поле боя в Украине погиб 36-летний солдат из Черниговской области Андрей Заглада. Жизнь воина оборвалась при выполнении боевого задания на северо-восточном направлении 14 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в Сновском городском совете. В воскресенье, 15 сентября, с воином простились в его родном городе Сновск.

Андрей Заглада родился 4 июля 1988 года в Сновске. Окончил восемь классов в местной школе №3, затем учился в первой школе. Освоил специальность "Столяр-станочник" в Сновском высшем профессиональном училище лесного хозяйства. В 2014 году окончил Черниговский национальный политехнический университет.

В ряды Сил обороны Украины для защиты Родины от российских оккупантов воин присоединился в 2023 году. В мирной жизни Андрей был бизнесменом.

Жители громалы встречали погибшего Героя живым коридором. На митинг-прощание в центре города собрались сотни человек.

"Сегодня громада провела в последнюю земную дорогу мужественного воина – солдата Загладу Андрея Валерьевича из Сновска. Ему было 36 лет. Он мечтал о мирном будущем для Украины, о возвращении домой. Но российские оккупанты оборвали его молодую жизнь… Стоя на коленях с устланными цветами встречали защитника в селах громады", – говорится в сообщении.

Мэр Сновска выразил соболезнования семье погибшего, поблагодарил родителей за мужественного сына и его подвиг во имя украинского народа.

"Мы обязаны каждому из Героев, которые жертвуют собой, чтобы мы все могли спокойно жить в своих домах, заниматься обычными делами. Помним об этом всегда и не забываем, какой дорогой цене Украине дается победа!" – отметили в горсовете.

Андрея Згладу похоронили на Аллее Героев.

"Отныне над могилой солдата всегда будет развеваться Государственный флаг Украины, которую он защищал до последнего дыхания", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою в Донецкой области 10 сентября погиб 21-летний защитник Роман Сабаев. Студент-отличник инженерного факультета, он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой наконец оказался как воин 12-й бригады специального назначения "Азов".