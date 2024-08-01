К 'схеме' привлекли подростка: в Закарпатье разоблачили преступную группировку переправителей через границу. Фото

НаЗакарпатье разоблачили группировку организаторов незаконной переправки через границу. За деньги они помогали военнообязанным мужчинам преодолеть Тису.

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Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также было опубликовано фото задержания четырех фигурантов.

"Преступная группировка переправителей через границу разоблачена на Закарапатье", – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что группировка состояла из четырех местных жителей, среди которых был и подросток.

За денежное вознаграждение фигуранты организовывали потенциальным нарушителям границы переправку через Тису.

Все задержаны, изъят "заработок" за последнюю сделку – 2 тыс. долларов.

Организатору группировки грозит уголовная ответственность, а в случае доказательства вины в суде – лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Одесщине задержали мужчину, который пытался "выплыть" из Украины на акваскутере. Такое плавсредство может двигаться под водой на глубине десятков метров, но и оно не помогло нарушителю пересечь границу.

Другой украинец пытался выехать за границу в тайнике, обустроенном в багажном отсеке фуры. За услугу по перевозке он заплатил 7 тыс. долларов, однако пограничники сорвали планы беглеца.