Мужчина пытался выехать из Украины на акваскутере: в Госпогранслужбе рассказали, чем это кончилось. Видео

На Одесщине задержали военнообязанного украинца, который пытался "выплыть" из Украины на акваскутере. Такое плавсредство может двигаться под водой на глубине нескольких десятков метров, но и оно не помогло уклонисту пересечь границу.

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Об этом случае в эфире телемарафона вспомнил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Накануне в ГПСУ показали кадры преследования нарушителя.

"С тех пор как действуют ограничения, мужчины прибегают к их нарушению... Одним из самых интересных случаев был, когда мужчина с помощью акваскутера пытался пересечь границу на речном участке", – вспомнил он.

По словам представителя ГПСУ, такая попытка у украинца не удалась. Пограничники разоблачили его и задержали.

"На вопрос о том, что он там делал и куда собрался, нарушитель ответил: "Уже никуда", – отметил Демченко.

В Южном региональном управлении ГНСУ сообщили, что этот случай произошел на прошлой неделе на реке Дунай в пределах Одесской области. Нарушителем оказался 38-летний мужчина, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию.

"Пловец использовал акваскутер, который позволяет двигаться под водой и может работать на глубине до 40 метров", – рассказали в управлении.

Увидев лодку пограничников, нарушитель нырнул, но долго под водой пробыть не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, на Одесщине 28-летний мужчина пытался выехать за границу в укрытии, обустроенном в багажном отсеке фуры. За услугу по перевозке он заплатил $7000, однако пограничники сорвали планы беглеца.

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