Украинец пытался пересечь границу в багажном отсеке фуры, но план провалился: нарушителя разоблачили. Фото и видео

В Одесской области 28-летний мужчина пытался выехать за границу в тайнике, обустроенном в багажном отсеке фуры. За услугу по перевозке он заплатил 7 тыс. долларов, однако пограничники сорвали планы беглеца.

Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также были опубликованы фото и видео с места разоблачения.

"К другу" в фуре: нарушитель пытался незаконно пересечь границу", – говорится в сообщении.

В ГНСУ рассказали, что мужчина через интернет-ресурсы нашел перевозчика, который за 7 тыс. долларов гарантировал надежный маршрут и комфортное пересечение границы.

Видео дня

Для этого водитель в багажном отсеке фуры обустроил тайник, где и разместил "клиента".

Однако план побега за границу был сорван, поскольку пограничники остановили грузовик на транзитном участке автодороги Одесса – Рени.

Относительно беглеца составлен протокол об админправонарушении и направлено дело в суд, водителю грозит уголовная ответственность.

Напомним, на днях пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно покинуть Украину, используя подводный скутер. Это была уже вторая его попытка, в ГПСУ предположили, что нарушителя вдохновил пример Джеймса Бонда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве разоблачили схему, которая позволяла уклоняться от мобилизации. Мужчинам предлагали приобрести статус многодетного отца за 3,5 тыс. долларов.

В ГПСУ напоминают: у военнообязанных женщин на границе не проверяют наличие обновления данных, поскольку у них в любом случае есть право на выезд.

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