'К врачам идти поздно': глава ВЛК рассказал, как подготовиться к прохождению комиссии

Военнообязанным не нужно идти к врачам и проходить обследование, чтобы затем предоставить ВВК соответствующие бумаги – делать это поздно. В то же время, если человек пожалуется на состояние здоровья или заболевание, его могут направить на дообследование.

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Об этом сказал глава ВЛК Деснянского диагностического центра Евгений Шевчук "Громадському". По его словам, военнообязанным во время прохождения военно-врачебной комиссии не устраивают профилактическое освидетельствование, учитывая все их жалобы.

Логика у специалистов ВЛК такова: есть болезнь – человек должен ее лечить; не лечила – значит, ее ничего не беспокоит. Комиссия обращает внимание не на диагнозы, а на то, лечился ли человек, влияло ли заболевание на его организм и как именно.

Человек должен предоставить все необходимые медицинские документы и рассказать о заболеваниях, подтвердив это выводами специалистов. Подойдут не только оригиналы медицинских документов, но копии или фото в телефоне.

Заверять копии медицинских выводов у нотариуса для ВВК не нужно.

"Только если военно-врачебная комиссия проводится в штатных ВВК дистанционно. А так мы делаем с фото ксероксы и добавляем. Если медицинские выводы, консультации и обследования были, например, полгода назад, можем отправить человека на дообследование, чтобы проверить его состояние сейчас" , – объяснил Шевчук.

Также он отметил, что иногда данные системы Helsi становятся единственным источником медицинской информации о мобилизованном. Не все хранят бумажные документы.

"Система стала серьезной и качественной помощью в оценке состояния здоровья человека. Я, как глава ВВК, требую от своих врачей, чтобы они каждый раз заходили в личный кабинет пациента в Helsi и анализировали информацию о нем: когда последний раз обращался к медикам, хроническим заболеваниям и т.д.", – добавил глава ВВК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, должны ли проходить ВВК граждане младше 25 лет.

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