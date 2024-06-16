Мобилизация украинских мужчин: должны ли проходить ВВК те, кому еще нет 25 лет

Из-за полномасштабного нападения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ей подлежат мужчины от 18 до 60 лет, а перед призывом необходимо проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения степени пригодности к службе в армии.

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Недавно Верховная Рада и Кабинет министров Украины внесли изменения в процесс мобилизации на законодательном уровне. OBOZ.UA рассказывает, должны ли граждане младше 25 лет проходить ВЛК.

Должны ли проходить ВВК мужчины младше 25 лет

Перед мобилизацией в армию мужчины проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК). 4 мая вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, согласно которому ВЛК будет выносить только два вывода: годный или непригодный к службе.

Мужчины, ранее имевшие такой статус, до 4 февраля 2025 года должны пройти повторный медосмотр.

Кроме того, правительство внесло изменения в Порядок организации и ведения военного учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560), о чем говорится в постановлении №675 от 7 июня 2025 года.

Согласно документу, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

Также отмечается, что граждане до достижения 25-летнего возраста не направляются на ВЛК для прохождения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины 18-60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои данные, включая контактный телефон, место жительства и электронную почту.

По новому закону, всем военнообязанным, которые не обновят данные в указанный срок, будет грозить административная ответственность. Обновить данные можно в ТЦК и СП, ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".

Некоторые категории мужчин получат право на отсрочку, в том числе и имеющие бронь. Многодетные мужчины в случае неуплаты алиментов будут терять это право.

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