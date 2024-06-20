Кабмин утвердил положение об электронном военном билете: что предусматривает

Кабинет министров Украины утвердил изменения к Порядку оформления и выдачи военно-учетного документа. Документ можно будет оформлять в электронной форме.

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Постановление 18 июня 2024 г. №721 о внесении изменений опубликовано на Правительственном портале. Согласно ему, военно-учетный документ может быть оформлен:

– средствами электронного кабинета;

– Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

– Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія (при технической реализации).

Также правительство определило, что в электронном документе отображается уникальный электронный идентификатор – QR-код. Он содержит сведения, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в удобной для чтения форме, в частности, визуальной. Без QR-кода военно-учетный документ в электронной форме будет недействителен.

Срок действия электронного военного билета составляет не более одного года с даты формирования и может превышать срок действия отсрочки.

Информация, которую должен содержать электронный военно-учетный документ:

– фамилия, имя, отчество;

– дата рождения;

– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

– отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

– данные о прохождении ВЛК;

– информация о наличии отсрочки от прохождения базовой военной службы во время мобилизации;

– воинское звание (для военнообязанных и резервистов);

– военно-учетная специальность;

– данные об исполнении воинской обязанности (категория учета);

– сведения о военном учете (вид учета и ТЦК и СП, в котором состоит на учете);

– информация об обращении или направлении в Национальную полицию сообщения о совершении административного или уголовного правонарушения;

– адрес места жительства;

– номера средств связи, e-mail;

– дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;

– дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Кабмине объяснили, что лицо, уполномоченное вручать повестки, обязано предоставить по требованию гражданина служебное удостоверение. Форму этого документа определил Кабмин на заседании 18 июня.

– В пресс-службе Минцифры сообщили, что в Украине пока не введен механизм уплаты штрафов за нарушение военного учета онлайн через Дію. Такая возможность может появиться только после введения отдельного регулирования на уровне Кабинета министров, а этого пока не произошло.

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