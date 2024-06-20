Кабмин утвердил положение об электронном военном билете: что предусматривает
Кабинет министров Украины утвердил изменения к Порядку оформления и выдачи военно-учетного документа. Документ можно будет оформлять в электронной форме.
Постановление 18 июня 2024 г. №721 о внесении изменений опубликовано на Правительственном портале. Согласно ему, военно-учетный документ может быть оформлен:
– средствами электронного кабинета;
– Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;
– Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія (при технической реализации).
Также правительство определило, что в электронном документе отображается уникальный электронный идентификатор – QR-код. Он содержит сведения, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в удобной для чтения форме, в частности, визуальной. Без QR-кода военно-учетный документ в электронной форме будет недействителен.
Срок действия электронного военного билета составляет не более одного года с даты формирования и может превышать срок действия отсрочки.
Информация, которую должен содержать электронный военно-учетный документ:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
– отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
– данные о прохождении ВЛК;
– информация о наличии отсрочки от прохождения базовой военной службы во время мобилизации;
– воинское звание (для военнообязанных и резервистов);
– военно-учетная специальность;
– данные об исполнении воинской обязанности (категория учета);
– сведения о военном учете (вид учета и ТЦК и СП, в котором состоит на учете);
– информация об обращении или направлении в Национальную полицию сообщения о совершении административного или уголовного правонарушения;
– адрес места жительства;
– номера средств связи, e-mail;
– дата и время обновления учетных данных призывником, военнообязанным и резервистом;
– дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Кабмине объяснили, что лицо, уполномоченное вручать повестки, обязано предоставить по требованию гражданина служебное удостоверение. Форму этого документа определил Кабмин на заседании 18 июня.
– В пресс-службе Минцифры сообщили, что в Украине пока не введен механизм уплаты штрафов за нарушение военного учета онлайн через Дію. Такая возможность может появиться только после введения отдельного регулирования на уровне Кабинета министров, а этого пока не произошло.
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