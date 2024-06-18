Какое удостоверение должно предъявить лицо, вручающее повестку: разъяснение Кабмина

Уполномоченный представитель, назначенный приказом руководителя для того, чтобы вручать повестки, обязан предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение. Форму этого документа определил Кабмин на заседании 18 июня.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период – в постановление №560.

Согласно этим изменениям закреплено, что удостоверение, которое должно предъявить лицо, вручающее повестку, действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем которой издан этот документ.

Сам текст постановления пока отсутствует на сайте правительства. Поэтому пока неизвестно, как должно выглядеть это удостоверение.

Напомним, в Украине уже почти месяц действует новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает новые правила вручения повесток военнообязанным. Закон определяет круг должностных лиц и учреждений, уполномоченных вручать повестки мужчинам призывного возраста.

Как сообщал OBOZ.UA, с 18 июня в мобильном приложении Минобороны Украины "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Военный билет в электронной форме упростит проверку военнообязанного гражданина сотрудниками полиции или ТЦК.