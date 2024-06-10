Кто имеет право вручать повестки в июне и какие данные должны быть указаны: разъяснение

В Украине уже почти месяц действует новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает новые правила вручения повесток военнообязанным.

Теперь это смогут делать не только сотрудники ТЦК, но повестка будет считаться врученной по-прежнему, если гражданин получил ее лично. OBOZ.UA рассказывает, какие должностные лица уполномочены вручать повестку.

Кто имеет право вручать повестки в Украине

Как известно, закон не определяет место вручения повесток, поэтому фактически они могут выдаваться в любой локации: по месту жительства, учебы, работы, на улице, остановке, блокпоста или в общественных местах.

В то же время определен круг должностных лиц и учреждений, уполномоченных вручать повестки мужчинам 18-60 лет, это:

– исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (в случае получения распоряжения ТЦК);

– руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (только по распоряжению ТЦК);

– руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

– представители ТЦК, которых руководитель военкомата приказом уполномочил на разглашение повесток.

Может ли полиция вручать повестки

Согласно новому мобилизационному закону, полиция будет участвовать в мероприятиях по оповещению. Однако полицейские не будут вручать повестки, а лишь будут обеспечивать порядок выдачи работниками ТЦК в их присутствии.

"Полиция будет находиться на улице, в случае нарушения закона она будет реагировать", – заверил руководитель МВД Игорь Клименко.

По словам министра внутренних дел, полиция по запросу ТЦК также занимается розыском и доставкой в военкомат лиц, получивших повестку, но не явившихся в ТЦК. В таком случае правоохранители имеют право осуществить задержание в пределах закона сроком до трех часов и доставить лицо в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, что возможность рассылки повесток через приложение "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в министерстве.

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