Кабмин уволил замминистра обороны Половенко: отвечал за тыловое обеспечение ВСУ

Кабинет министров Украины 23 апреля уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны Украины. Напомним, что в Министерстве обороны он отвечал за тыловое довольствие.

Об увольнении чиновника сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Причину увольнения пока не назвали.

Половенко на должность заместителя министра обороны Украины был назначен в декабре 2023 года. Таким образом, на этом посту военный проработал менее шести месяцев.

Виталию Половенко из Черкасской области 41 год. Он начал служить в Вооруженных Силах Украины с июля 2000 года. Находился на разных должностях, начиная от начальника продовольственной службы тыла учебного авиационного центра ВВС ВСУ до заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения Нацуниверситета обороны им. Черняховского.

В университете Половенко работал с 2014 по 2019 год сначала начальником отдела тылового обеспечения, а затем начальником планирования тылового обеспечения логистики. В 2019 году перешел на аналогичную должность в Нацуниверситет обороны Украины, где работал до декабря 2023 года, до назначения в Минобороны.

Среди приоритетных направлений работы сам Половенко называл разработку и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воинов на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Половенко в январе 2024 года сообщил, что Минобороны разрывает все контракты с компаниями, связанными с семьей Гринкевичей, фигурирующей в коррупционном скандале (речь идет о бизнесменах, обвиняемых в масштабном хищении денег на нужды военных ).

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