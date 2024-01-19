Качественные камера и зум, устойчивость к российским РЕБ: ВСУ получили 9 БПЛА 'Poseidon' от Порошенко

Петр Порошенко передал три комплекса БПЛА "Poseidon" с машинами управления бойцам 35-й бригады морской пехоты, 56-й отдельной мотопехотной бригады и 132-го отдельного разведбата. В общей сложности это 9 "птичек", а также три специально оснащенных передвижных пункта управления на базе грузовиков DAF. Их производят на производственных площадках ОО "Дело Общин".

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Стоимость одной "птички" – около 100 тысяч евро, но они того стоят. Как рассказывают военные, у беспилотника много преимуществ: "Первая – вертикальный взлет-посадка. Вторая: он устойчив к РЭБу. У него очень четкая камера, хороший зум. Есть тепловизор". В машине управления есть все для комфортной работы экипажа – специальный пульт управления, рабочее место пилота, оператора, артиллериста, связиста. Это увеличивает качество работы.

Порошенко поздравил экипажи, которые уже прошли обучение и готовы работать с беспилотниками.

"Мы не только передаем "Посейдоны", но и обеспечиваем качественное обучение и подготовку пилотов. Этот алгоритм – изготовление дронов, обучение пилотов и обеспечение их комплексами – работает хорошо и, как мы видим на поле боя, эффективно. Поэтому мы с нашими производственными партнерами каждый раз стараемся делать "Поседоны" более совершенными. Уже в скором времени придет новая партия, которая должна быть еще эффективнее этих", – объясняет пятый президент.

"Также благодарим Одесский городской совет, который профинансировал 50% стоимости одного из комплексов "Посейдон", – говорит Порошенко.

А легендарной 77-й отдельной аэромобильной бригаде, отличившейся в боях под Бахмутом, Порошенко передал три передвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ).

"Это позволит восстанавливать боеспособность техники непосредственно во время боевых действий. Мы модернизируем их с учетом пожеланий наших боевых собратьев", – говорит Порошенко.

Военные механики не скрывают удовольствия, перебирая каждый новенький ключ и отвертку: "для того чтобы качественно ремонтировать, нужно создать условия труда для бойцов. Эти ПАРМы существенно повысят эффективность, быстроту ремонта, создадут нам комфортные условия".

Всего с начала полномасштабного вторжения Порошенко направил на помощь ВСУ более 3,6 млрд. собственных средств. Вместе с донатами, которые собирает ОО "Дело Громад", сумма поддержки армии превысила 4,2 млрд. грн.