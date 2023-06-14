Кадыров обратился к украинской разведке из-за ранения своего соратника на Запорожье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не может связаться со своим "дорогим братом" Адамом Делимхановым. После слухов о ранении или убийстве он перестал выходить на связь.

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В связи с этим Кадыров обратился к военной разведке Украины, пообещав "щедрое вознаграждение" за информацию о Делимханове.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Между тем в Госдуме РФ, депутатом которой является Делимханов, утверждают, что он был ранен в результате удара ВСУ, однако жив.

Сначала об этом со ссылкой на источники в Госдуме РФ сообщили пропагандисты телеканала МО РФ "Звезда".

"Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом "Звезде" сообщила пресс-служба Госдумы, таким образом опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова", – заявили пропагандисты.

Далее заверения, что с Делимхановым "все хорошо", посыпались словно из рога изобилия.

Российский депутат Андрей Картаполов заверил, что его коллега "жив и здоров", и посоветовал "не верить всяким хрюшкам".

А еще один депутат, Дмитрий Кузнецов, уверяет, что, пока Кадыров сбивается с ног в поисках "дорогого брата", тот разговаривает по телефону со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров", — процитировал Кузнецов Володина в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что вследствие точной отработки ВСУ по оккупантам в Приморске Запорожской области поражена база кадыровцев. На момент удара там находился Делимханов. По версии российских пропагандистов, он был ранен, а украинский политолог Кирилл Сазонов, защищающий Украину на фронте, уверяет, что Делимханов был ликвидирован.