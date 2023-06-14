Среди раненых – соратник Кадырова: новые подробности точной отработки ВСУ по оккупантам в Приморске

Вечером 13 июня Силы обороны Украины нанесли удар по базе отдыха "Лазурная" в Приморске Бердянского района Запорожской области. Местные СМИ сообщают, что там устроили себе базу "кадыровцы", в том числе и высокопоставленные соратники главы Чечни.

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В результате точного поражения базы враг понес потери в живой силе и технике, пишет "Риа Мелитополь". Среди раненых – близкий к Рамзану Кадырову депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

"Риа Мелитополь" отмечает, что не успели российские оккупанты прийти в себя после удара ВСУ по базе отдыха "Солнечная" в Приморске, как "бавовна" посетила еще одну базу в этом населенном пункте. Там, по данным издания, разместились "кадыровцы".

"К вечеру (13 июня. – Ред.) пришло еще одно хорошее известие – артиллерия ВСУ отработала по еще одному скоплению врага – базе отдыха "Лазурная". А там, говорят, высокопоставленные должностные лица Кадырова обустроили себе гнездышко. И не абы кто, а ближайшие к Тик Токеру командиры. Трупы пока еще идентифицируют. Поэтому больше информации сказать не можем", – говорится в сообщении.

По данным издания, на момент прилета в "Лазурной" находилось около 30 единиц транспорта и около 200 оккупантов.

Вследствие "бавовны" пострадал также "названный брат" главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат российской Госдумы Адам Делимханов. Российские пропагандисты из ресурса минобороны РФ "Звезда" подтвердили ранение оккупанта.

"Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом "Звезде" сообщили в Госдуме, таким образом, опровергнув сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова", – написали пропагандисты.

Опровергать гибель Делимханова российским пропагандистам пришлось после сообщения ныне защищающего Украину украинского политолога Кирилла Сазонова о том, что в Приморске соратник Кадырова погиб.

Так, Сазонов утверждает, что в Приморске Силы спецопераций ликвидировали командиров подразделения "Ахмат", среди которых он называет и Делимханова.

"Я писал уже, что разведка ССО подразделение "Бандерлоги" очень крутые. Так вот держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова в Приморске – Делимханова. Работали именно "Бандерлоги" с группой Горизонт, подразделение Фобос ОУВ Запорожья. С ним к Кобзону на концерт отправились другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава", – написал Сазонов.

По его словам, в ходе поиска скоплений военной техники для дальнейшего уничтожения разведка обнаружила внедорожники командиров чеченского подразделения. Именно это и определило приоритетную цель удара.

"Разведка работала по поиску скопления вражеской техники, а тут такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "Скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. За полчаса прилетели – 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего", – написал Сазонов.

Между тем, пока депутаты российской Госдумы один за другим уверяют, что Делимханов "жив и здоров" и что с ним по телефону якобы разговаривал спикер российского парламента Вячеслав Володин, глава Чечни Рамзан Кадыров бьет тревогу. Он заявил, что не может связаться с "дорогим братом" и обратился к военной разведке Украины с просьбой сообщить, где именно был нанесен удар по базе "кадыровцев". За это Кадыров пообещал "щедрое вознаграждение".

Напомним, недавно в ВСУ объявили "новый сезон бавовны" для оккупантов. Всего за неделю, с 5 по 11 июня, украинские воины ликвидировали 15 складов БК и 10 баз и штабов российской армии.