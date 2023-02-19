Кадырову передали 'привет' от ФСБ: стало известно, что Путину донесли на главу Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров получил своеобразный "привет" от ФСБ РФ. Причина тому – его резко возросшая популярность среди населения и желание обрести независимости Чеченской Республикой под его руководством.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". К Путину регулярно попадают документы, суть которых должна вызвать обеспокоенность у Президента РФ относительно деятельности Кадырова и его окружения

Как известно, между владельцем ЧВК "Вагнер" и руководством Генерального штаба России уже давно существует конфликт. По мере ухудшения отношений, Пригожин пытается искать ситуативных союзников для того, чтобы удержаться на плаву и вернуть утраченную репутацию и доверие Путина.

"Сегодня ряд СМИ дали сообщение о том, что Кадыров отказался выступить на стороне Пригожина в информационной борьбе против Шойгу и Герасимова. Хотя раньше Кадыров активно поддерживал своего друга в "наездах" на военное руководство (например скандал вокруг генерала Лапина)", – говорится в сообщении.

Как заявляет источник, позиция Кадырова аргументирована прямым указанием Президента РФ Путина – никаких публичных конфликтов между руководителями силовых ведомств быть не должно. Не случайно Кадыров у себя в Telegram-канале опубликовал пост, в котором восхваляет смелость бойцов "Вагнера", а самого Пригожина называет "Дорогим БРАТОМ".

Центральная власть в РФ переживает кризис утраты "монополии на силу". Резко возросшая популярность Кадырова и Пригожина среди населения тому яркий показатель. Поэтому, дуэтом Шойгу-Герасимов, вместе с приближенными к ним лицами, было принято решение "придушить" неконтролируемые группы.

"Первой жертвой был выбран Пригожин. Теперь на очереди Кадыров. На стол Путину, едва ли не ежедневно кладутся документы, суть которых должна вызвать обеспокоенность у Президента РФ относительно деятельности Кадырова и его окружения", – говорится в сообщении.

В источнике указано, что основные посылы следующие:

"Кадыров ведет свою игру, направленную на обретение Чеченской Республикой независимости под его руководством";

"Чеченские подразделения участвующие в СВО никак не ассоциируют себя с Россией. Идеологически они верны лишь идеям и замыслам Кадырова";

"Кадыров расценивает участие чеченских подразделений в СВО как своеобразную "тренировку" для своих силовиков, чтобы в будущем быть готовым к угрозам, которые могут возникнуть перед Чеченской Республикой".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров отверг предложение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информкампании против минобороны РФ. Он предполагает, что она может не восстановить ослабевающее влияние финансиста "вагнеровцев" в российском обществе.

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