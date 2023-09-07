Как изменились правила мобилизации в Украине и какие болезни больше не являются основанием для освобождения от службы: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

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Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402 ) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа. При этом в тот же день вступили в силу другие изменения, внесенные приказом № 456, которые предусматривают упрощение требований для службы в ДШУ и морской пехоте в особый период.

Приказом № 490 полностью обновлено Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализирован порядок определения места службы для ограниченно пригодных, уточнен порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины, в частности уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение, также в Положение внесены многие другие изменения.

Теперь ограниченно пригодных по "спорным статьям" будут определять пригодными к службе в ВСУ. В частности, в этот список вошли следующие заболевания:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Что касается ограниченно пригодных, то теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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