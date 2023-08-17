Кого в Украине могут мобилизовать только добровольно: названы все категории

Согласно законодательству Украины, несколько категорий военнообязанных могут мобилизоваться только добровольно. Принцип принудительной мобилизации к ним не применяется.

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Вопросы мобилизации регулирует закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, есть 13 категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку и могут вступить в армию только по собственному желанию. Ниже OBOZREVATEL приводит список таких граждан.

Кто может мобилизоваться в армию только добровольно

1. Лица с инвалидностью I, II, III групп, подтвержденной в Украине.

2. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

3. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

4. Забронированные на период мобилизации и военное время в установленном Кабинетом министров Украины порядке за органами госвласти и другими госорганами; органами местного самоуправления; предприятиями, учреждениями и организациями.

5. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

6. Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны от вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обороны от агрессии РФ во время действия военного положения. Под близкими родственниками подразумеваются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

7. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелой болезнью, подтвержденной документом, выданным врачебно-консультативной комиссией медучреждения.

8. Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

9. Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

10. Военнообязанные, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

11. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

12. Военнообязанные, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных согласно закону их содержать.

13. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

1) военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения,

2) работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения АТО непосредственно в районах и в период ее проведения,

3) лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов,

4) лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский 17 августа подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Осенью продолжат вручать повестки об уточнении данных двум категориям военнообязанных.

– Мужчины, исключенные с военного учета, могут выезжать из Украины. В то же время снятые с воинского учета не имеют такого права.

– В Украине изменят правила пересечения границы. Теперь Госупогранслужба получит доступ к реестру призывников.

– О том, кто может получить бронь от мобилизации с 1 сентября, читайте в материале по ссылке.

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