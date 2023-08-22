Могут ли освободить от службы ошибочно мобилизованных в Украине: объяснение правозащитника

В рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

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О законодательных изменениях, которые бы урегулировали этот вопрос, пока речь тоже не идет. На это указала соучредитель и глава "Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Любовь Галан в эфире Общественного радио.

"У нас часто спрашивают: как может быть такое, что в ВСУ достаточно много людей с реальными группами инвалидности? И эта проблема очень острая, потому что оснований для увольнения этих людей из ВСУ нет", – отметила она.

По ее словам, даже если у военнослужащего есть все соответствующие документы, то такого основания, как наличие инвалидности для увольнения, не существует.

"Механизма увольнения этих ошибочно или преступно-ложно мобилизованных людей нет. Они застревают (на военной службе. – Ред.)", – сказала Галан, не уточняя, что подразумевает под "преступно мобилизованные".

Она добавила, что в Украине выдвигали законодательные предложения относительно изменений в этом механизме, но пока они не были рассмотрены.

"Решения о пригодности принимаются не совсем в соответствии даже с действующим приказом о ВВК", – выразила убеждение правозащитник.

Напомним: согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует 13 категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку и могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

Из-за полномасштабной войны мобилизованные украинцы, очевидно, будут служить до демобилизации, которую объявят только после завершения военного положения. Но вместе с тем, в Украине возможно увольнение военных со службы (срочников, контрактников, мобилизованных и резервистов) в такой особый период в государстве. Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", это осуществляется при наличии около полутора десятков оснований: от возраста, состояния здоровья и семейных обстоятельств до лишения, ограничения свободы или лишения воинского звания.

В то же время ограниченно пригодные к военной службе граждане не имеют отсрочки от мобилизации, однако освобождаются от службы в боевых частях. Те, кто получил соответствующее заключение военно-врачебной комиссии, направляются к месту службы в зависимости от состояния здоровья.

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