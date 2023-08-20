Могут ли ограниченно пригодные служить в боевых частях во время военного положения в Украине: разъяснение

Ограниченно пригодные для военной службы граждане Украины не получают отсрочки от мобилизации, однако освобождаются от службы в боевых частях. Те, кто получил соответствующее заключение военно-врачебной комиссии, направляются к месту службы в зависимости от состояния здоровья.

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Об этом рассказали в Одесском ТЦК и СП. Там отметили, что формулировка "ограниченная пригодность" определяется индивидуально. Соответствующие вопросы рассматривает ВЛК, принимающая постановление "пригодный к военной службе".

Болезни, освобождающие от общей мобилизации, указаны в приказе Министерства обороны Украины № 402. В случае ограниченной пригодности мужчина не сможет служить в боевых частях, в частности, в десантных войсках, морской пехоте, плавсоставе флота, спецсооружениях.

В то же время его могут отправить служить в частях или подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, учреждениях и организациях.

Как известно, ограниченно пригодные лица в Украине во время военного положения подлежат мобилизации, однако не могут быть отправлены непосредственно на линию фронта. Если такие случаи происходят, нарушение ТЦК должно фиксировать Минобороны.

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На днях в Украине завершилась проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов. В дальнейшем ожидается очистка районных и городских ТЦК.

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