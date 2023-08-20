Кто должен стать на военный учет до начала осени и имеют ли право останавливать маршрутки, чтобы вручать повестки: разъяснение

В Украине как минимум до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. На законодательном уровне не установлено, где именно украинцам могут вручат повестки, поэтому сейчас приглашение в ТЦК и СП можно получить в любом месте.

Видео дня

Однако устраивать "перехват" общественного транспорта для того, чтобы вручить пассажирам повестки, представители военкоматов не имеют права. Об этом "24 каналу" рассказал полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко.

По его словам, закон не запрещает вручать повестки на улице, по месту работы, на блокпостах и в других общественных местах. В то же время есть некоторые исключения. Гуренко объяснил, что сотрудники военкоматов не имеют права останавливать общественный транспорт и после этого начинать вручать повестки.

Полковник напомнил, что останавливать маршрутки имеют право только представители Национальной полиции и только при определенных обстоятельствах. Следовательно, военным это делать запрещено.

Однако даже если военнообязанный не получил повестку, он должен самостоятельно явиться в ТЦК и СП. Представители военкоматов отмечают, что многие мужчины до сих пор не стали на воинский учет по месту жительства или не явились в ТЦК после того, как стали на учет призывников в 17 лет.

По словам представителя областного Полтавского ТЦК Романа Истомина, переселенцы часто не становятся на воинский учет по месту фактического жительства и не сообщают свои учетные данные. Поэтому повестки об уточнении данных будут продолжать выдавать в общественных местах.

Представители военкоматов призывают украинцев, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные, самостоятельно явиться в ТЦК, не дожидаясь повестки. Кроме того, это касается внутренне перемещенных лиц. Для постановки на воинский учет не нужна повестка – для этого мужчина сам должен явиться в ТЦК по месту фактического жительства.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки в общественных местах, однако в последнее время украинцы стали сообщать, что находят приглашения в военкоматы в почтовых ящиках. Юристы отмечают, что такая повестка не считается врученной, но при этом гражданин должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!