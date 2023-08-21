В Черкасской области сообщили о подозрении сотруднице военкомата и ее сообщникам: оформляли нужные решения за деньги. Фото

В Черкасской области сообщили о подозрении работницы военкомата. Она незаконно оформляла необходимые документы для уклонения от призыва. Сотрудница имела подельников, которым также объявлено о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Женщина и ее двое подельников незаконно обогатились на 3 тысячи долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона поставлено в известность о подозрении должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю учреждения здравоохранения и гражданскому лицу по факту получения неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что подозреваемые за деньги пообещали обеспечить решение о постановке призывника на военный учет, оформлении и выдаче ему удостоверения о приписке к призывному участку.

"В настоящее время одному из них избрана мера пресечения – содержание под стражей, в отношении 2 других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкасской области задержали сотрудницу военкомата. Женщина за взятку в 6200 долларов "отмазывала" военнообязанного от военной службы.