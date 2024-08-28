Как изменится мобилизация в Украине осенью и где могут вручать повестки: разъяснение

С сентября 2024 года повестки в рамках общей мобилизации в Украине и дальше будут получать военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Причем вручить их могут в любом месте, в частности, в парке, на блокпосте или другом общественном месте, или по месту жительства.

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Согласно законопроекту о мобилизации №10449, призвать на службу могут тех, кто отвечает требованиям по состоянию здоровья и не имеет других оснований для отсрочки службы. Так, мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

– мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

– мужчины в возрасте от 27 (от 25 лет по новому закону) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодный" или "непригодный") по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

– мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с военного учета, однако признаны пригодными или ограниченно годными (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию – до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодный" или "непригодный") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

В то же время, следует понимать, что законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте.

Кроме того, с 18 июля повестки мужчинам могут присылать по обычной почте, что предусмотрено постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Согласно этому документу, повестка будет считаться подтвержденной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека проживания по указанному адресу. Такое "заочное" оповещение позволяет считать мужчину уведомленным без подписи на повестке.

Как сообщал OBOZ.UA, со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине произошли существенные изменения в отношении прав на отсрочку и бронирование. Теперь отдельные категории лиц потеряли право на отсрочку, в то время как другие получили новые возможности для ее получения.

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