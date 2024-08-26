Кто больше не имеет права на отсрочку в Украине: названы все категории

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине произошли существенные изменения в отношении прав на отсрочку и бронирование. Теперь некоторые категории лиц потеряли право на отсрочку, в то время как другие получили новые возможности для ее получения.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. В частности, право на отсрочку потеряли:

Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы.

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание.

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.

Лица работающих на предприятиях и организациях Министерства обороны.

Лица со статусом "ограниченно пригодны" из-за отмены этой категории.

Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Кто получил право на отсрочку:

Мужчины, в которых несовершеннородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Раньше отсрочка предоставлялась только тем, у кого погибли или исчезли родственники. Теперь этот вопрос урегулирован новым законодательством.

При этом Минсоцполитики разработало новое постановление, упрощающее процедуру для лиц, удерживающих или ухаживающих за больными родственниками или лицами с инвалидностью. Теперь не нужно предоставлять информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи или документов, подтверждающих невозможность ухода за другими членами семьи.

Эту информацию отмечают только те, кто ухаживает за больными родителями жены. ТЦК СП будут проверять данные по информации из государственных реестров.

Кроме того, военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью I или II группы, больше не обязаны устанавливать факт осуществления ухода. Взрослые дети, не имеющие нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать и имеют право на отсрочку.

Для оформления акта об установлении факта постоянного ухода больше не нужно обращаться в ТЦК и СП. Акт можно получить, подав заявление произвольной формы в органы местного самоуправления или районные государственные администрации. Заявление должно быть рассмотрено в течение 10 календарных дней.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат.

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