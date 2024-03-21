Как изменят правила вручения повесток, и кто может получить бронь от мобилизации: подробное разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки для прибытия в ТЦК и СП. Сейчас в парламенте работают над новым законопроектом, который может внести изменения, в том числе, в правила вручения повесток.

Также идет работа над новым порядком бронирования военнообязанных. OBOZ.UA выяснял, как изменят правила вручения повесток и кто может получить бронь от мобилизации после принятия нового закона.

Согласно проекту Закона № 10378 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, представители полиции смогут участвовать в оповещении военнообязанных граждан. Сотрудники правоохранительных органов будут это делать в случае обращения ТЦК и СП.

В документе говорится, что присутствие полицейских во время вручения повесток украинцам необходимо, чтобы не допускать неправомерных действий. При этом на полицию будут возложены только эти задачи, а вручать повестки будут представители ТЦК и СП.

Также после принятия закона полицейские и представители ТЦК и СП будут иметь право требовать у граждан призывного возраста документы, удостоверяющие личность и военно-учетный документы.

Кроме того, представители ТЦК и СП, а также сотрудники правоохранительных органов будут иметь право фиксировать свои действия во время вручения повесток граждан на соответствующие средства видеофиксации.

В то же время власть продолжают работать над новым порядком бронирования военнообязанных граждан. На бронь от мобилизации в будущем могут рассчитывать не только госслужащие, правоохранители и работники оборонно-промышленного комплекса, но и сотрудники других сфер. При этом бронирование будет определяться отдельным постановлением Кабинета министров.

Для предоставления брони от мобилизации будет учитываться средняя зарплата и то, как предприятие платит налоги. Новая система бронирования также будет учитывать влияние человека и компании на экономику. Однако по-прежнему приоритет сохранят для работником критически важных для экономики предприятий.

Напомним, 20 марта в Сумской области между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданским мужчиной произошел конфликт, перешедший в драку. Инцидент попал на видео, в военкомате на него отреагировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области конфликт между двумя местными жителями и сотрудниками ТЦК закончился потасовкой. В настоящее время двое нападавших взяты под стражу. Однако их родственники говорят, что представители военкомата незадолго до этого избили одного из них.

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