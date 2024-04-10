Подсказываю Государству. Я этот процесс проходил многократно при разных президентах и органах государственной власти.

Для начала истории. Однажды обратились ко мне с ГШ, это где-то 2016 год был или 15-й, и спросили. Мы хотим развернуть систему пресс-офицеров. А я говорю: так вы же мобилизовали кучу специалистов по медиа, операторам, писателям, журналистам, даже пару топ-менеджеров телеканалов ушло. Всех их забросили в пехоту. Почему бы их не взять в пресс-службы или организовать медиацентры?

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Я зібрав списки, подзвонила одна чмоня з Адміністрації з вимогою віддати список, я послав але віддав список в ГШ. Бо скільки ж людей вдалося врятувати і принести користь державі.

Потім було питання з айтішниками, віддав в ГШ.

Якось одного з провідних інженерів по виробництву САУ мобілізували і відправили на блокпост, я його забрав до бригади, поставили на САУ.

Був у мене стоматолог, офігенний спец, хотів на війну, я його висварив, мобілізував, організували стоматологічний пересувний кабінет і він лікував зуби сотням бійців в зоні бойових дій, а в перервах місцевих.

Якось мобілізували одного держслужбовця, за фахом архіваріус, так в одній з бригад тепер ліпші архіви.

У мене пропозиція стара. Може при мобілізації бійця спочатку запитати не ВОС, а його освіту та практичні навички? Як я це роблю вже 10 років.

І тоді провідних інженерів направити на виробництво БПЛА, екскаваторників у батальйони Підтримки, айтішників в айті, мобілізованих логістів провідних компаній в логістику ЗСУ, старих оперів в ЦВС, юристів у юр відділи бригад, активістів та творчий бомонд в мпз(жарт), науковців у центра, мисливців та єгерів в снайпери тощо.

А ще є купа талановитих мобілізованих електронщиків, зварювальників, автомеханіків, трактористів тощо....

І тоді все якось налагодиться. А найбільш фахових мобілізованих по технічнім та науковим спеціальностям відряджати до оборонних підприємств.

Бо не годиться, коли провідного інженера роблять стрільцем через те, що у нього така військова облікова спеціальність, а фахового зварювальника снайпером, навіть коли він цього хоче, мало чого він хоче.

Не треба розбазарювати найцінніше і найменше, що в нас є - людський та інтелектуальний ресурс. Так можна і війну програти.

А маємо виграти.