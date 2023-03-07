Сегодня в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу и каждый раз – по одному и тому же поводу. Самолет Миг-31 воздушно-пессимистических войск федерации, поднимался с белорусского аэродрома Мачуличи и примерно полчаса делал в небе какие-то фрикции.

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Тревога же объявлялась потому, что аэроплан способен нести ракету "кинжал", которую сделали из баллистической ракеты Искандер и назвали "гиперзвуковой", поэтому каждый взлет аэроплана сопровождается тревогой по все территории Украины. Как ни крути, а она летит в несколько раз быстрее обычной крылатой ракеты и потому, время подлета до цели у нее намного меньше. Так что меры предосторожности отнюдь не лишние.

Но в этот раз он что-то зачастил и в каком-то лихорадочном стиле. Просто напомним, что обычно, этот аэроплан проводил свои упражнения в сопровождении самолета ДРЛО А-50. Схема была одинаковой, Миг работал в режиме провокатора, чтобы ПВО Украины вышли на боевой режим и засветили место расположения своих локаторов, а локатор А-50 – засекает их расположение и выдает ситуационную карту для носителей крылатых ракет или расчетов запуска Шахедов так, чтобы им были заданы маршруты, с максимальным обходом средств ПВО.

Правда, в отличие от того, чем ВСУ располагали в начале широкомасштабного вторжения, сейчас наши средства ПВО являют собой высокомобильные платформы и могут очень быстро менять свою дислокацию, но поскольку других методов вычислить позиции наших зенитчиков все равно нет, то проводятся вот такие мероприятия. Вернее, в таком формате они проводились все время массовых воздушных атак, начиная с октября минувшего года. Сейчас же это выглядит несколько иначе.

Миг взлетает как обычно, а вот А-50 – нет. Как говорила героиня знаменитого мультика фрекен Бок "Он улетел, но обещал вернуться" После того, как аэроплан ДРЛО был атакован на своей стоянке, он убыл в Таганрог, где будут пытаться привести его в рабочее состояние. То есть сейчас одинокий полет Мига напоминает прутина, который уже не может, но еще делает вид, что может. Возможно они таки пытаются хоть что-то считать оставшимися средствами контроля вынуждено, по вполне понятной причине.

Дело в том, что примерно в это время Украина уже должна была получить и развернуть либо первую систему ЗРК Пэтриот, либо все три, которые были объявлены к поставкам почти два месяца назад. Мы высказывали свое предположение в том плане, что визит президента США в Киев, скорее всего был обусловлен тем, что небо уже было надежно закрыто, как силами ВВС США, а именно – самолетами пятого поколения, так и работой ЗРК Пэтриот. Но как оно там на самом деле – кто его знает, а вот в прессу пошла информация о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак, якобы заявил о том, что первые ЗРК этой системы уже работают в Украине.

На самом деле, министерство обороны Польши пояснило, что на самом деле, слова министра были слегка перекручены и на самом деле он говорил о том, что принципиальное решение о поставках Украине Пэтриотов, было принято благодаря усилиям Польши и тут спорить не о чем, а вот говоря о первых поставках, он имел ввиду первые польские Леопарды, которые уже действительно находятся в Украине. Вот как это выглядит в их прессе.

Так что мы не ведем речи о том, работают ли Пэтриоты в Украине или нет, а о том, что польский министр ничего такого не говорил. Но за поребриком не могли не возбудиться этими новостями и потому, сейчас лихорадочно пытаются посмотреть на то, какие изменения претерпела система ПВО Украины. А мы напомним о том, что Пэтриот – система ПВО/ПРО и способна перехватывать баллистические ракеты и скорее всего – те самые кинжалы. Поэтому противника так и попердолило на эти взлеты-посадки. Ну а мы просто отметим, что система ПВО Украины, либо уже изменилась, либо вот-вот изменится настолько, что сможет приземлить и "носителя ракеты Кинжал" на поля картошки. Ведь как ни крути, мы еще не начинали…