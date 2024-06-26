Как обновить данные без визита в ТЦК и какие нюансы нужно знать: разъяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Однако сейчас территориальные центры комплектования (ТЦК) перегружены из-за большого количества граждан, желающих обновить данные, получить направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) или оформить отсрочку.

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Однако если данные не будут обновлены до 16 июля, граждане могут получить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Также им будут посылать повестки Укрпочтой о необходимости явиться в ТЦК. Юрист Александр Золотухин рассказал, как обновить данные без посещения ТЦК и какие нюансы следует учитывать.

По его словам, самым простым способом для обновления данных является использование мобильного приложения "Резерв+". Этот способ позволяет обновить информацию без прохождения ВЛК или мобилизации.

Самый сложный способ – это обновление данных через ТЦК. Поскольку гражданину нужно будет зарегистрироваться в электронной очереди, которая может назначаться на 20 часов вечера, когда ТЦК уже не работает. Соответственно придется зарегистрироваться заново.

Также к ТЦК придется обратиться военнообязанным, которые обнаружили у "Резерв+" неправильный статус или разногласия с данными в военном билете. Кроме того, только в ТЦК могут поставить человека на военный учет и при необходимости оформить отсрочку.

Следовательно, тем или иным способом учетные данные все равно нужно будет обновить, иначе мужчине будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. В приложении "Резерв+" после обновления данных можно получить цифровой военно-учетный документ с QR-кодом для проверки его действительности.

Однако если гражданин не проходил ВЛК или ранее был определен ограниченно пригодным, до конца года ему все равно нужно будет пройти комиссию.

Юрист отметил, что хотя закон запрещает сразу направлять военнообязанного на прохождение ВЛК, это часто игнорируется во избежание повторного вызова гражданина, создающего дополнительную нагрузку на ТЦК из-за необходимости отправки повесток и привлечения человеческого ресурса.

Юрист считает, что 60 дней для обновления данных в "Резерв+" или ЦНАП вполне достаточно. Однако возможны задержки, если нужно оформить новый военно-учетный документ или пройти ВЛК для тех, кто был признан ограниченно пригодным.

После 16 июля, если парламентарии не продлят срок обновления данных до 150 дней, ТЦК смогут присылать повестки по Укрпочте и составлять материалы для привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что система ТЦК оказалась не готова принять то количество военнообязанных украинцев, которые пошли обновлять данные. Поэтому в Верховной Раде предложили увеличить срок обновления с 60 до 150 дней и внесли соответствующий законопроект №11305.

В Министерстве обороны Украины ранее также заявляли, что не видят оснований для продления срока для обновления данных в ТЦК. Это будет возможно только при каком-нибудь форс-мажоре.

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