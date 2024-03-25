Как оформить отсрочку от мобилизации: адвокат озвучил алгоритм

Право на получение отсрочки не предоставляется автоматически. Его нужно реализовать в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (далее - ТЦК) путем прохождения определенной процедуры.

OBOZ.UA публикует советы юриста по алгоритму прохождения этой процедуры. Как указывает адвокат, прежде всего, нужно иметь основание для получения отсрочки, указанное в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Обычно, когда такое лицо появляется в ТЦК, первое, что его просят сделать - это пройти военно-лекарственную комиссию (далее - ВЛК).

Адвокат отметил, что несмотря на существование судебных решений, что для получения отсрочки необязательно проходить ВЛК, на практике представители ТЦК настаивают на прохождении ВЛК на первом этапе контакта с ТЦК.

В частности:

– После прохождения ВЛК, если человека сочли годным, уполномоченное лицо ТЦК спрашивает у военнообязанного есть ли у него (него) право на отсрочку. Если есть, то нужно предоставить документы, подтверждающие это право

– Чтобы ваши документы не были утрачены, желательно подготовить заявление с просьбой предоставить отсрочку, ссылаясь на соответствующий пункт ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а документы, доказывающие ваше право на отсрочку, присоединить в качестве приложений к вышеуказанному заявлению

Отдельно, с собой нужно иметь два экземпляра заявления:

– первый экземпляр с приложениями вы передаете лицу, уполномоченному получать такие документы

– на втором экземпляре вашего заявления просите, чтобы лицо расписалось о получении, отметив: свою должность, ФИО, дату, подпись и желательно, но необязательно, печать ТЦК

Если уполномоченного лица нет на месте или вам в письменном виде не подтвердили получение заявления, нужно подать заявление со всеми приложениями ценным письмом с уведомлением о вручении через "Укрпочту". Да у вас будет 100% доказательство того, что вы передали, а ТЦК получил ваше заявление с приложениями.

Приложения желательно нотариально заверить, чтобы не носить с собой оригиналы и не отдавать их (нотариально заверенная копия приравнивается к оригиналу. Сразу сделайте у нотариуса 2-3 копии всех документов).

После передачи заявления с документами уполномоченное лицо ТЦК проверит их и вынесет решение о предоставлении вам отсрочки. Если чего-то будет не хватать – донесите через заявление или сопроводительное письмо по алгоритму указанному выше.

Сроки предоставления отсрочки, по словам адвоката, не установлены, но:

– В среднем нужно ждать до 1 месяца

– Вам должны выдать временное удостоверение военнообязанного, если у вас до этого времени не было военного билета. Как правило, это документ формата А5 с вашей фотографией, на котором не пишут об отсрочке

– Также вам могут предоставить отдельный документ, свидетельствующий об этом или вообще не выдать ни одного. Данные об отсрочке будут размещены в электронном реестре военнообязанных "Оберег"

Как отметил адвокат, на КПП или других местах представители ТЦК могут проверить наличие вашей отсрочки через "Оберег".

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан призывают на службу. Однако целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации.

На сегодня отсрочку могут получить военнообязанные граждане по следующим причинам:

– по состоянию здоровья;

– по семейным обстоятельствам;

– через профессиональную деятельность;

– при наличии бронирования;

– для получения образования, преподавания или занятия научной деятельностью.

Следует помнить, что отсрочка и освобождение от службы – это не одно и то же. В случае отсрочки гражданин в будущем может ее потерять и быть призван в армию.

По семейным обстоятельствам правом на отсрочку могут воспользоваться украинцы, на иждивении которых трое и более детей в возрасте до 18 лет. Также освободить от службы могут человека, самостоятельно воспитывающего ребенка в возрасте до 18 лет. Это же касается опекуна, приемного отца, воспитывающего ребенка с тяжелыми болезнями.

Получить отсрочку также могут граждане, занятые уходом за больной женой (супругом), ребенком, родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

В связи с профессиональной деятельностью получить право на отсрочку могут народные депутаты, работники органов военного управления, предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, ГНСУ, НАБУ, а также другие военнообязанные или отдельные категории людей в предусмотренных законом вариантах.

Напомним, правительство нарабатывает более справедливые подходы к бронированию военнообязанных. В частности, речь идет об учете уровня заработных плат, налоговой нагрузки и влиянии на экономику.

Ранее сообщалось, что в Киеве проведут проверку деятельности военно-врачебных комиссий. Это связано с увеличением количества жалоб на их работу.

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