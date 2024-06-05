Как оформить отсрочку от мобилизации в Украине и сколько времени это может занять: разъяснение

Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанные должны обращаться с соответствующими заявлениями в специальную комиссию при районных (городских) ТЦК и СП. Принятие решения может занять семь дней со дня поступления.

На основные вопросы касательно получения отсрочки ответили в Facebook Одесского областного ТЦК и СП. Порядок проведения призыва граждан на воинскую службу во время мобилизации на особый период прописан в Постановлении Кабинета министров от 16 мая 2024 года №560.

Согласно законодательству, военнообязанный лично подает на имя главы комиссии заявление по форме, утвержденной Постановлением. К нему следует добавить документы, подтверждающие право на отсрочку. Их исчерпывающий перечень можно найти на сайте правительственного постановления – бронирование, опекунство, образование и т.д.

Далее комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на воинскую службу во время мобилизации. Решение принимается в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

По результатам принятого решения комиссия составляет протокол. Заявителю о нем сообщат по телефону или электронной почте не позднее, чем на следующий день.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кабмин автоматически продлил отсрочки от мобилизации на три месяца для некоторых граждан. Это, в частности, касается работников, которые имеют "бронь" от Министерства экономики.

– Правительство в ближайшие дни должно утвердить постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей. Если сигналы об их мобилизации все-таки будут, то вопросы будут подниматься на комитете по нацбезопасности.