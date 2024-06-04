Кабмин готовится утвердить постановление, в котором будет предусмотрено бронирование полицейских и спасателей, – Вениславский

Правительство в ближайшие дни должно утвердить постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей. Если сигналы об их мобилизации все же будут, то вопросы будут поднимать на комитете по нацбезопасности.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в эфире Радио Свобода. Он отметил, что сомневается в попытках мобилизовать работников ГСЧС.

"Спасатели с точки зрения законодательного регулирования и выполняемых ими задач обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", – заявил Вениславский.

Согласно новому закону о мобилизации, бронированию подлежат военнообязанные мужчины, работающие в Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Но, в отличие от некоторых других госслужащих, в законе прямо не указано, какой именно процент сотрудников НПУ и ГСЧС может иметь бронь.

Ранее о том, что в Украине планируют избавить брони от мобилизации работников ГСЧС сообщал нардеп Алексей Гончаренко. Депутат назвал это решение "совершенно безумным". Кроме того, на официальном вебсайте Кабмина появилась петиция, содержащая призыв не проводить этого. Эту петицию поддержали более 30 тысяч граждан.

Ранее Кабинет министров утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. В частности, правительственные чиновники поддержали упрощение бронирования работников предприятий, привлеченных к возобновлению энергетики после российских обстрелов.

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