Как отражали комбинированный удар РФ 7 февраля: Воздушные силы показали эффектные кадры

В ночь на 7 февраля Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. Основной целью врага стала критическая энергетическая инфраструктура на западе страны.

Воздушные силы ВСУ показали видео боевой работы противовоздушной обороны, которая отражала атаку ракет и дронов. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ВС.

По данным Воздушных сил, российские войска применили крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Атака была направлена по объектам критической энергетической инфраструктуры в западных областях Украины.

Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности продемонстрировали результативную боевую работу.

Украинские защитники уничтожили 24 крылатые ракеты типов "Калибр" и Х-101, а также 65 ударных беспилотников типа Shahed.

Обнародованные кадры демонстрируют работу сил ПВО во время отражения атаки – уничтожение воздушных целей и защиту энергетической инфраструктуры.

Украинские военные продолжают ежедневно держать небо и уменьшать возможности врага наносить удары по критическим объектам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Главной целью для врага, в частности на западе Украины, стали объекты энергетики. О поражении критической инфраструктуры сообщали из разных регионов нашего государства, в "Укрэнерго" обратились в Польшу с запросом на аварийную помощь.

