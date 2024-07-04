Как переломить ход войны: Кулеба указал на два ключевых решения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что переломить ситуацию на фронте в пользу Украины возможно, но очень сложно. В первую очередь, для этого нужно уничтожать российские бомбардировщики на аэродромах и в воздухе, а также увеличить поставок боеприпасов.

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О путях достижения преимущества на поле боя для Сил обороны украинский чиновник рассказал в интервью LRT. Он отметил, что нашим военным очень нужно разрешение на использование западных вооружений против военных объектов на территории РФ.

"Однако, если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, я бы назвал уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и воздухе. Это настоящая болевая точка сухопутных войск нашей армии", – отметил Кулеба, назвав преимущество в воздухе главной причиной успеха россиян.

"Это просто бесчисленное количество управляемых бомб, сброшенных на наши сухопутные войска. Они массово разрушают и убивают, а иногда просто сравнивают позиции с землей и не оставляют ничего, что можно было бы защитить", – подчеркнул министр.

Он убежден, что если удастся устранить угрозу воздушных бомб, Украина сможет укрепить свои наземные позиции, и России будет очень трудно продвигаться вперед.

Вторым решением, необходимым для перелома ситуации в пользу сил обороны, Кулеба назвал увеличение поставок боеприпасов.

"Если мы оградим наши силы от контролируемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов, чтобы уничтожать движущиеся российские колонны и подразделения, это будет огромная инвестиция в изменение тенденций на поле боя", – убежден чиновник.

Он добавил, что артиллерийские снаряды поступают, но их должно быть больше и делать это быстрее.

"Что касается решений, которые позволят нам уничтожать российские бомбардировщики, то они уже готовятся. Так что мы над этим работаем. Я уверен, что эти решения будут приняты. Это только вопрос времени", – сказал Кулеба.

"Потому что угроза, которую несут эти бомбардировщики, неизмерима. Мы не можем перехватить управляемую бомбу прямо в воздухе. Поэтому единственный способ защититься от нее – это уничтожить бомбардировщик. Мы можем сделать это, поражая самолеты на аэродромах или сбивая самолеты в воздухе. Следовательно, нам нужны ракеты большой дальности, которые могут достигать аэродромов или достаточное количество систем ПВО и перехватчиков, чтобы иметь возможность сбивать эти самолеты с воздуха", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и США скоординировали дальнейшие шаги по поставке в нашу страну дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению Украины дополнительным оружием и боеприпасами.

– Также Кулеба сообщил, что Украина установила рекорд, пройдя путь от заявки на членство в Европейском Союзе до начала переговоров чуть более двух лет. Это быстрее, чем любая другая страна-кандидат в истории.

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