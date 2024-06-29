Украина и США скоординировали поставки дополнительных систем Patriot, – Кулеба

Украина и США скоординировали дальнейшие шаги касательно поставок в нашу страну дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению Украины дополнительным оружием и боеприпасами.

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Об этом 29 июня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он встретился с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном в Дубровнике (Хорватия).

Во время их общения глава МИД Украины поблагодарил Соединенные Штаты за твердую поддержку нашего государства.

"Мы высоко ценим последние важные решения США по поддержке украинских ударов по военным объектам в России, предоставлению приоритета Украине в поставке боеприпасов для противовоздушной обороны и их работу с третьими странами по укреплению обороноспособности Украины", – написал Кулеба.

Он отметил, что главной темой встречи было именно обеспечение Украины дополнительными Patriot и другим оружием.

Также с О'Брайеном министр обсудил предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты. Мероприятие, напомним, пройдет уже 9-11 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем о передаче в Украину не менее восьми израильских систем противовоздушной обороны Patriot. Также в переговорах принимают участие представители Украины.

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