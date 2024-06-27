FT: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву 8 комплексов Patriot

Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем о передаче в Украину не менее восьми израильских систем противовоздушной обороны Patriot. Также в переговорах принимают участие представители Украины.

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Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на знакомые с деталями дела источники. Как отмечает издание, это может стать новой моделью взаимоотношений указанных стран – ведь раньше Израиль отказывался предоставлять Украине военную помощь.

В то же время издание отмечает, что официально правительства США Израиля и Украины отказались прокомментировать эту информацию. Однако известно, что со стороны США с Израилем по этому делу общается госсекретарь Энтони Блинкен. И именно по этой теме он встречался и говорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Речь идет о продаже израильтянами систем ПВО для Украины.

Хотя модель передачи систем Patriot в Украину еще окончательно не согласована, вероятно, сначала эти системы ПВО из Израиля будут направлены в США, и лишь затем в Украину. Как предполагают источники FT, таким образом стороны желают скрыть причастность Израиля к военной помощи Украине.

В США израильские системы ПВО модернизируют, ведь у Израиля есть на вооружении старые системы Patriot. Впрочем, как отмечает издание, Украина может получить только часть этих систем. Правда, вместе с батареями украинские защитники получат запасы ракет-перехватчиков к ним.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что предоставит приоритет поставкам зенитных ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами. Поставки ракет для систем противовоздушной обороны другим странам будут отсрочены.

В Пентагоне пояснили, что приоритетные поставки Украине боеприпасов для Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

Именно поэтому США уже отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot на 300 миллионов франков.

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