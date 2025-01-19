Как по методичке: роспропаганда распространила фейк о 'разорванном дедушке' на Курщине

Россия принялась распространять новый фейк о "зверствах" Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. На этот раз, в соответствии с "лучшими методичками" Кремля, российская пропаганда начала рассказывать об "убийстве по меньшей мере семи мирных граждан в селе Русское Поречное на Курщине".

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Нашлось в "пронзительном" рассказе место даже для "разорванного дедушки". С опровержением очередной лжи выступили в Центре противодействия дезинформации.

"Центр зафиксировал продолжение дезинформационной кампании о "зверствах ВСУ в Курской области РФ". На этот раз ru-пропаганда обвинила Силы обороны Украины в якобы жестоком обращении с мирными жителями. Распространение таких дезинформационных материалов является типичной практикой подконтрольных Кремлю медиа, которые систематически обвиняют украинских воинов в нарушениях законов и обычаев войны", – отметили в ЦПД.

В дезинформационную кампанию по распространению сообщений о фейковых "преступлениях" украинских воинов на Курщине включились и официальные должностные лица. Так, в следственном комитете РФ заявили о "возбуждении уголовного дела в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области".

"Установлено, что в январе 2025 года боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области, совершили убийство не менее семи мирных граждан, скрывавшихся в подвале жилого дома", – заявили в российском следкоме, не приведя ни малейшего доказательства таких серьезных обвинений.

Поспешила отметиться и официальная представительница российского МИД Мария Захарова, которая почему-то среди первых бросилась делиться своим мнением о "зверствах" украинских воинов и обещать им "реальные тюремные сроки".

"Зверства над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области — констатация террористического нутра киевского режима. Виновные в убийствах получат реальные сроки заключения", – заявила Захарова, попутно заранее обвинив Запад в "отсутствии реакции" на вымышленное пропагандистами РФ "преступление" и в "истреблении всего русского" из-за оказания военной помощи ВСУ.

Российское госагентство ТАСС пошло дальше от следкома и Захаровой – и попыталось предоставить "доказательства зверств". На снятом пропагандистами в неустановленном месте видео они вместе с российскими оккупантами спускаются в какой-то погреб. Оккупанты при этом изо всех сил изображают шок от увиденного внутри и долго ходят в подвале, "считая" якобы убитых украинцами "гражданских".

Что именно они считают, есть ли на видео тела или нет – из опубликованного видео понять сложно: почти вся картинка тщательно заблюрена, сквозь блюр проступают лишь неясные очертания чего-то, слабо поддающегося идентификации. В то же время, российские пропагандистские СМИ смогли через этот блюр не только убедиться, что на видео – тела "жестоко убитых гражданских", но и оценить степень разложения тел.

К слову, в этот же день, за несколько сообщений о "зверствах", пропагандисты ТАСС также выложили видео, на котором, как утверждается, двое пленных украинских военнослужащих "признаются" в получении приказа "убивать всех, кто говорит по-русски" в Курской области.

"Подобные фейки, в частности о "зверствах ВСУ в Селидово", не подкрепленные никакими доказательствами, уже распространялись ранее. Цель таких сообщений — создание негативного образа украинских защитников и оправдание преступлений, совершенных армией РФ", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, ранее Россия активно распространяла фейк, что в Калифорнии сгорели имения "генералов команды Залужного". Их украинские военные якобы приобрели уже после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

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