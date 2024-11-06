Как победа Трампа повлияет на перспективы Украины в НАТО и ждать ли перемен беженцам в США: эксперт дал объяснение

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США отразится на Украине. Это, прежде всего, будет касаться хода войны, перспектив вступления в НАТО и экономики нашей страны. В ближайшие четыре года Украине не стоит надеяться на приглашение в Альянс. Также следует ожидать прекращения финансовой помощи со стороны США нашей экономике и давления Вашингтона на переговоры с РФ о приостановлении войны путем сдачи территории.

Видео дня

Такое мнение высказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Сможет ли Трамп глобально повлиять на войну

Предвыборные обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине за один день так и останутся всего лишь обещаниями, потому что этого сделать невозможно. Однако Трамп будет пытаться прекратить боевые действия как можно скорее.

Для этого он вряд ли будет давить на Россию, считает эксперт. Ведь Трампу гораздо проще надавить на Украину, заставив пойти на невыгодные условия.

"Если он начнет как-то давить на Россию с тем, чтобы она предложила какие-то более приемлемые для нас условия, то это займет время. И непонятно, хочет ли он это делать, есть ли у него рычаги какие-то, которые он может применить для того, чтобы давить на Россию. Поэтому гораздо проще ему давить на Киев, на Украину с тем, что так, давайте замеряйтесь, отдавайте территории, что-то подпишем, по крайней мере, будет перерыв в войне, это будет мир, и все скажут, что там гениальные дипломаты, прочее. . Поэтому этот вариант более вероятен", – считает Дубовик.

Украина, конечно, может спорить и не соглашаться с российским ультиматумом.

"Но тяжело будет, я думаю, с таким человеком, как Трамп вести какие-то разговоры", – добавил политолог.

По убеждению эксперта, для Украины остается единственный путь – пытаться найти подходы к повторно избранному президенту США, убеждать его в том, что "нельзя так бросать проамериканскую страну" и принуждать ее к несправедливому миру.

"Это можно пробовать делать, и я вижу по приветствию президента Зеленского Трампа с избранием, что этот путь, наверное, будет использоваться. Другого пути у нас нет... Но, в принципе, это будет непросто", – говорит Дубовик.

Принудит ли Трамп Украину к соглашению о перемирии

Если Трамп предложит Зеленскому и Путину соглашение о перемирии, президент Украины, скорее всего, не согласится сразу на это. Однако у Трампа есть "все козыри" в руках для того, чтобы в конце концов заставить Украину пойти по такому пути, считает эксперт.

"Я думаю, что будет определенный торг, определенные разговоры и дискуссии между Киевом и Вашингтоном. Но все карты, все козыри, все же, в руках Трампа и Вашингтона, потому что у них есть оружие, у них есть деньги, а мы нет. Поэтому, в принципе, впоследствии я так ожидаю, что Трамп, если он последовательно будет реализовывать свой "мирный план", все же он заставит Украину пойти по такому пути, потому что Европа и другие союзники, наши партнеры, я думаю, что без американского лидерства им очень сложно будет должным образом поддерживать Украину", – подчеркнул политолог.

Чего ждать украинским беженцам в Америке

Дональд Трамп известен своими высказываниями о мигрантах и обещаниями сменить политику в отношении их на более жесткую. Однако украинским беженцам в США, скорее всего, не стоит переживать, что их это коснется, считает эксперт.

Однако приход Трампа к власти может повлиять на финансовую помощь вынужденным переселенцам, отметил Дубовик.

"Я не думаю, что это их непосредственно как-то коснется, разве что часть американской помощи для Украины – это гуманитарная помощь. То есть помощь экономике, помощь правительства, возможно, можно сказать, что это немного улучшало способность нашей страны помогать этим людям, переселенцам. Но прямой зависимости нет от результатов американских выборов", – считает политолог.

Как может измениться экономическая помощь Украине

Владимир Дубовик напомнил, что многие в команде Дональда Трампа выступали за прекращение гуманитарной помощи в Украине, предлагая оставить только предоставление оружия. Если Трамп примет такое решение, это будет означать, что Украина, скорее всего, не будет больше получать деньги от США на экономику, на правительство, на энергетику.

"И это будет тоже очень большая проблема, потому что, в принципе, эта американская помощь позволяла нам все же как-то существовать как стране, которая имеет пустые бюджеты, экономику в руинах, но все же хотя бы может выплаты какие-то делать наиболее важные. Поэтому, в принципе, кроме того, что нам нужно оружие, и многое, и сейчас, нам еще нужна была эта финансовая помощь на другие сферы. Если республиканцы при президентстве Трампа ее прекратят, то это будет дополнительный, я думаю, такой момент давления на Украину ", – подчеркнул эксперт.

Изменятся ли шансы Украины на вступление в НАТО

"Я думаю, что Трамп заблокирует абсолютно перспективу для нас вступления в НАТО. Поэтому на 4 года его президентства об этом можно забыть, в практической плоскости. Поэтому да, можно на перспективу опять-таки надеяться, что будет какой-то прогресс в этом направлении, но не во время президентства Трампа", – убежден эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!