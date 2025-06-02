Значение вчерашнего удара по стратегической авиации РФ

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Сегодня состоятся "переговоры" на фоне вчерашнего удара по рф. Напомню, что всю прошлую неделю орки делали информационную подготовку рассказывая о готовности воевать вечно и новых областях, которые они заберут. Новости с фронта были довольно не утешительными и вся эта пропаганда явно должна была повлиять на наших партнеров, которые должны были склонять нас к плохому миру вместо поражения. Однако вчерашний удар это все нивелировал. Украина в очередной раз показала, что россиян можно и нужно бить.

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Тому сьогоднішні переговори відбудуться в іншій атмосфері, хоча по суті орки нічого не змінять. Це теж важливо. Оскільки переговори є всього лише виставою для Трампа. Але менше бравади росіян – менше словесного поносу Трампа про безваріантність завершення війни.

Ще одна нова історія. Цього тижня сенат таки почне розглядати законопроект Грема про 500% тарифів вторинних санкцій, за використання російської нафти. Звісно, що поки це теж всього лише дипломатична форма тиску на орків. Але США неминуче рухаються в бік конфронтації і посилення України.

Росіяни ведуть свою гру. Окрім вистави для Трампа, що вони за мир, а ми ні – вони явно тягнуть час. Зверніть увагу, що вони не опублікували свої пропозиції по переговорам. Хоча вони практично на кожному кроці кричать свої умови, на переговори вони цього не зробили, бо тягнуть час. Якщо б вони офіційно заявили про 4 області, демілітаризацію та денацифікацію – то переговори б втратили смисл в той же момент.

Сьогодні вони в чергове спробують виграти час через обмін полонених. Замість обговорення реальних умов завершення війни, вони погодяться зробити обмін і виграють ще тиждень два. Це їх ціль. Поки переговори тривають Трамп не займає радикальної позиції, оскільки залишає шанс на свою премію миру.

Я думаю, орки будуть вигадувати максимальні способи відтягнення виходу з переговорів, очікуючи захопити побільше територій та вірячи, що фронт ось-ось обвалиться. Тому вчорашній удар по ним, як мінімум наносить удар і по цій вірі.

Хоча ситуація близька до патової все це дуже важливо. Війна перебуває в останніх раундах, і як в спорті, в них перемагають на морально-вольових. Нас вчора плюс до нашої моральної сили, оркам мінус.