Как производят технику для украинских защитников на фронте: Порошенко показал видео

Петр Порошенко показал производство передвижных авторемонтных мастерских, банно-стиральных комплексов и техники, которые передают в войска на передовую.

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Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Пока Россия терроризирует Украину – все конвертируют свою ярость в благие дела. И военные, и волонтеры, и предприниматели. Все. И ребята из этого производства – точно не исключение", – отметил он.

"Наши банно-прачечные комплексы, передвижные авторемонтные мастерские, FPV дроны и другое оборудование для воинов производят именно здесь", – рассказал пятый президент Украины.

Порошенко показал видео с поездки на предприятия, которые с началом полномасштабного вторжения полностью перепрофилировали свое производство для нужд Вооруженных сил Украины.

"Мы здесь не случайно – увеличиваем количество заказов для Вооруженных Сил", – отмечает Порошенко.

"Очень ценно, что эти заводы из гражданских стали военными. Они адаптировались под нужды государства, под нужды защиты нашей страны. Адаптировались и люди… Ребята, которые здесь работают, делают все, чтобы внести и свою долю в нашу победу", – отмечает он.

"Мы настаиваем на том, что мы должны привлекать украинское производство. Мы говорим, что украинское производство будет загружено нашими заказами. За счет средств Фонда, средств Дела Громад, ваших средств будем своевременно оплачивать работу", – подчеркнул он.

Порошенко также подчеркнул, что эти предприятия обеспечивают работой около 300 человек.

"Во время войны каждое рабочее место – это принципиальная задача, чтобы загрузить людей работой, обеспечить им достойный уровень оплаты труда, обеспечить уплату налогов в местный и государственный бюджеты, и обеспечить несгибаемость Украины и украинской экономики", – отметил он.

На предприятии отмечают, что пытаются делать все, чтобы облегчить работу украинских военных на передовой.

"Мы занимаемся сварочными работами. Мы находимся в тылу, а ребята на передовой и им очень тяжело. И мы стараемся облегчить их жизнь, их службу. Для ВСУ мы делаем банный комплекс, он очень помогает нашим защитникам. Плюс мастерские на колесах, можно так само ремонтировать технику. Все мы работаем для наших военных. Все мы работаем на победу", – говорят работники.