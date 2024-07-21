Как рассылать повестки по почте и какое наказание грозит за игнорирование вызова в ТЦК: объяснение

С 16 июля в Украине сменился механизм вручения повесток. Теперь ТЦК будут направлять их гражданам по почте заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной, а неявка по ней в ТЦК и СП может обернуться наказанием для военнообязанного.

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Эксперты полагают, что нововведение станет настоящим квестом. OBOZ.UA рассказывает, как теперь будут отправлять повестки и что угрожает тем, кто будет их игнорировать.

Как будут посылать повестки по почте

Документ от ТЦК будет приходить "рекомендованным отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении". В первую очередь лицам, которые в период с 18 мая по 16 июля не обновили свои военно-учетные данные. Также могут вызвать тех, кто обновил данные для прохождения ВЛК.

Процедура длительная. Ведь только пол дня займет отправка, считает адвокат Роман Симутин.

"Прием одного письма – пять-семь минут. Это на пол дня, потому что один конверт не понесут, будут собирать пачку конвертов, которую раз в неделю просто занесут на почту", – рассказал юрист.

Далее, по его словам, грядет пауза около месяца, пока вернется сообщение о вручении повестки. Когда ТЦК получит корешок сообщения, он сможет вынести постановление и наложение штрафа, который можно наложить только при отсутствии сведения в государственных реестрах. Если учесть, что сведения есть в реестрах, то вынесение такого постановления незаконно. Вся процедура займет не менее полутора месяцев.

Повестка будет считаться врученной даже если гражданин от нее отказался или не поставил подпись. День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня ее отправки.

Как будут наказывать за игнорирование повестки по почте

"Первые штрафы наложат не раньше августа. Это не будет массово, потому что для этого нужен колоссальный человеческий ресурс. Арест счетов, блокирование счетов и наложение ареста на имущество все же будет", – рассказал адвокат Симутин.

По его словам, перед наложением ареста или блокированием счета необходимо вынести постановление по статье 210-1 КУоАП и наложить штраф за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке.

"Первые постановления могут появиться не раньше, чем через один-два месяца. Именно поэтому первых арестов следует ожидать не раньше августа. Впрочем, и это не будет массовым явлением", – считает юрист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 17 июля, к военнообязанным, не обновившим военно-учетные данные, начали применять новые штрафы – от 17 000 до 25 500 грн. (вместо 510-850 грн., как это было раньше). В то же время украинцы могут самостоятельно проверить, наложен ли на них штраф, через специальную систему Минюста.

– В Минобороны Украины рассказали, что в течение двух месяцев после принятия закона о мобилизации почти 4,7 млн военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные. Для этого они обращались в ТЦК и СП в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также использовали приложение Резерв+.

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