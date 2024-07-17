Больше всего через Резерв+: в Минобороны назвали точное количество тех, кто обновил данные до 16 июля

В течение двух месяцев после принятия закона о мобилизации почти 4,7 млн. военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные. Для этого они обращались в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), а также использовали приложение Резерв+.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве назвали точное количество военнообязанных, обновивших свои учетные данные – 4 690 496 украинцев.

"По требованию закона о мобилизации в течение 2 месяцев, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные. По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг", – говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве также сказали, сколько украинцев обращались по требованию закона в ТЦК, сколько в ЦНАП, а сколько воспользовались приложением.

Согласно обнародованным данным, больше всего военнообязанных обновили свои данные через Резерв+.

Военно-учетные данные обновили через:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека

Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек

Резерв+: 3 028 066 человек.

Напомним, в Украине после обновления военнообязанными и резервистами военно-учетных данных продолжат выдавать им повестки. Факт наличия или отсутствия некоторой информации в реестре "Оберег" станет определяющим для таких граждан.

Как сообщал OBOZ.UA:

После 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять на адреса места жительства и регистрации, что указано в реестрах.

Военнообязанные, которые после 16 июля будут игнорировать отправленные по почте повестки, будут считаться повесткой вручены. А дальше таких граждан могут объявлять в розыск.

ТЦК также будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от него или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

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