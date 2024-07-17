Как из реестра "Оберег" отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь: объяснение Минобороны

В Украине после обновления военнообязанными и резервистами военно-учетных данных продолжат выдавать им повестки. Факт наличия или отсутствия некоторой информации в реестре "Оберег" станет определяющим для граждан.

Видео дня

В то же время будут те, кого вызовут в ТЦК по повестке в первую очередь, а кого следующим. Эти нюансы объяснила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что в течение 60 дней со дня принятия закона об усилении мобилизации (с 18 мая по 16 июля) граждане путем обновления данных в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+" сообщали о себе актуальные данные государству для внесения в реестр "Оберег" – в частности о мобильном телефоне, фактическом адресе проживания и электронной почте.

Далее по этим данным будут определять тех, кому прислать повестку: это можно сделать автоматически, задав определенные критерии для поиска – возраст, специальность и т. д. Также с помощью реестра будут идентифицировать уклонистов от воинского долга и по кому в полицию отправят представление на задержание и принудительное доставление в ТЦК. Более того, в этом реестре будут доступны даже данные об открытом исполнительном производстве, если человек добровольно не платит штрафы от ТЦК.

Кому повестки будут вручать первыми?

Создавать повестки теперь могут в электронном виде – с помощью реестра "Оберег". Далее их будут печатать и отправлять в бумажном виде по последнему известному адресу, если человек не сообщил ТЦК, ЦНАП или через "Резерв+" другой актуальный адрес.

По словам представительницы Минобороны, сейчас это происходит так: Генштаб направляет запрос по определенным критериям (например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования), по ним формируются перечни (автоматически через систему) и дальше идет работа по каждому из военнообязанных. То есть "Оберег" делает процесс оповещения более быстрым и целевым.

"Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, возраст людей и их условный профайл, который должен быть… Это похоже на таргетированную рекламу. Ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время", – объяснила Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что с помощью реестра можно автоматически сделать выборку наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками.

В то же время, если человек не принимает или не расписывается в уведомлениях, оно все равно будет считаться врученным по аналогии, как это происходит с приглашением в суд.

"Действительно, данные о людях будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила воинского учета. Но это закон", – подчеркнула Черногоренко.

Детали о работе реестра "Оберег"

Отметим, что начиная с 1 июля ТЦК вносят данные о гражданах сначала в реестр "Оберег", а уже потом – в бумажное дело. Так, по словам представительницы Минобороны, ТЦК удобнее работать: они могут быстрее искать и находить людей. Поэтому электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов стал базой для идентифицирования лиц.

Отмечается, что пока в министерстве продолжается работа над тем, чтобы обеспечить нормативную базу для того, чтобы работник ТЦК смог без ведома гражданина запросить данные относительно него из разных государственных реестров.

Итак, даже если военнообязанный не встал на учет, не обновил данные через "Резерв+", информация о нем все равно есть в Едином демографическом реестре (например, он оформлял паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт), в реестре актов гражданского состояния (родился ребенок, женился, развелся и т. д.), в реестре Налоговой службы, Пенсионного фонда (ведь он где-то работал), в реестре Минобразования (учился) и т. д. Соответственно, человека смогут идентифицировать как уклониста от мобилизации посредством сопоставления данных из этих реестров.

В дальнейшем гражданина смогут объявить в розыск. В то же время представление на задержание и доставку в полицию могут направлять в электронном виде.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июля, – конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны были обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". Тех, кто проигнорировал такую норму закона о мобилизации, будут наказывать штрафами – наименьшая сумма составляет 17 000 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!