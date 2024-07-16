'Они предатели': Зеленский инициировал лишение государственных наград за популяризацию России. Видео

Коллаборанта, бывшего народного депутата Олега Царева, имеющего орден "За заслуги", экс-главу АП Януковича Андрея Клюева, убитого экс-нардепа беглеца Илью Киву, также имеющих аналогичные государственные награды, лишат таких наград. Речь идет о предателях, занимающихся популяризацией или пропагандой государства-агрессора, или тех, кто вообще бежал в РФ.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ежедневном обращении к стране. Он отметил, что подписал сегодня законопроект, который сам ранее и предложил – проект закона, который создаст механизм лишения государственных наград.

"Подписал сегодня два документа. Первый – указ по награждению государственными наградами наших воинов. И второй документ: мной инициирован законопроект, способный восстановить справедливость именно в вопросах о том, кого мы уважаем, а кто в результате своих собственных действий потерял право на любое уважение от украинцев. Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что законопроект касается тех, кто получал какие-либо государственные награды Украины, "но выбрал для себя не Украину, а врага, и сейчас поддерживает Россию или вообще находится на ее территории".

"Они заслуживают только одного звания: предатели. А наградой им будет ответственность перед Украиной и нашими людьми за все совершенное против Украины, против нашего государства, против нашей независимости", – уточнил президент.

Также глава государства рассказал, что вместе с командующим ВСУ Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Умеровым, руководителем ГУР Будановым и руководителем СБУ Малюком провел сегодня Ставку верховного главкома.

"Докладывали по всем основным направлениям на фронте – от тех, где наиболее горячо, в частности это Покровское направление, до тех, где сейчас спокойнее, но все равно нужны и внимание, и нормальное обеспечение", – сказал президент.

Отдельно Зеленский напомнил о комплектации новосозданных бригад украинских воинов. По этому поводу он отметил, что "есть необходимая динамика", и сейчас власти работают, чтобы созданные бригады "могли дать больше потенциала для ротаций и поддержки тех, кто на первой линии".

Еще президент провел совещание по международной работе. На эту неделю запланированы некоторые "очень нужные переговоры, в том числе и по оружию", отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский обновил Ставку Верховного главнокомандующего. Он вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя и ввел в состав Александра Трепака и Алексея Морозова.

Также президент заявил, что в Украине ведется работа над изменением состава правительства. Он не исключает, что увольнения и назначения все же состоятся. Однако не комментирует вероятную отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая повлечет за собой полное изменение состава правительства.

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