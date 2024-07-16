Зеленский провел заседание Ставки с Сырским и Баргилевичем: говорили о ситуации на фронте и вооружении

Президент Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, провел Ставку верховного главнокомандующего. На нем он заслушал доклады о ситуации на линии столкновения на основных направлениях.

Видео дня

Речь идет, в частности, о Покровске, Торецке, Часов Яре, Купянске, Волчанске и всех других. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал отчет о ситуации на основных направлениях.

"Провел Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них", – говорится в сообщении.

Значительное внимание было уделено вопросу комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: человеческие ресурсы, оружие, военная техника, адекватное материально-техническое обеспечение. Отчет по этому вопросу представил начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

Также важной темой стало вооружение. На заседании обсуждали полный список собственного производства – снаряды, дроны, техника, а также поставки от партнеров.

"Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки", – резюмировал Зеленский.

Напомним, в общей сложности, по данным ГШ ВСУ, накануне общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Кроме того, наши воины обезвредили 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 БПЛА ОТР, 57 автомобилей и восемь единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!