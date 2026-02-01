Как российские дроны взрываются после точных ударов украинской аэроразведки. Видео

Украинские военные показали эффективную работу против российских FPV-дронов, которые представляют серьезную опасность для техники и личного состава. Аэроразведка бригады "Хищник" точными ударами уничтожает вражеские беспилотники, превращая их во взрывы еще до использования.

FPV-дроны РФ часто оставляют на маршрутах движения или вблизи позиций, чтобы поразить технику или пехоту. Кадры боевой работы бригады "Хищник" опубликовала Национальная полиция Украины в Telegram-канале.

Один такой беспилотник может нанести критические потери, поэтому их своевременное выявление является ключевым элементом безопасности на фронте.

Именно этим ежедневно занимаются аэроразведчики "Хищника" – они ведут монотонную, но крайне важную работу по разминированию дорог, продвигаясь буквально метр за метром.

На обнародованном видео видно, как после точных сбросов украинских дронов российские FPV взрываются, не успев нанести ущерб. Военные отмечают: такая работа значительно снижает эффективность дроновых атак противника и спасает жизни украинских защитников и гражданских, которые находятся вблизи линии боевых действий.

