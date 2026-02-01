В Константиновке оператор НРК помог 'смежникам', которые попали под атаку FPV-дрона. Видео

В Константиновке украинские военные в очередной раз продемонстрировали слаженность и взаимоподдержку под вражеским огнем. Во время атаки FPV-дрона по позициям Сил обороны ранение получил военнослужащий, который не мог самостоятельно передвигаться.

На помощь пришел оператор наземного роботизированного комплекса, который оперативно эвакуировал бойца из опасной зоны. Об этом сообщает пограничное подразделение "Феникс".

Инцидент произошел в Константиновке на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты во время ротации личного состава. В момент пересменки военных вражеский FPV-дрон попал вблизи одного из пехотинцев.

В результате взрыва боец получил ранения ног и не мог самостоятельно покинуть позицию.

В это время неподалеку выполнялась логистическая миссия наземного роботизированного комплекса пограничного подразделения "Феникс".

Его оператор с позывным "Брекет", получив запрос о помощи от смежного подразделения, немедленно отреагировал и использовал НРК для эвакуации раненого военнослужащего из-под угрозы повторной атаки.

В подразделении отмечают, что это не первый случай, когда с помощью наземных роботизированных комплексов удается спасать раненых бойцов смежных подразделений.

Военные отмечают, что взаимодействие, поддержка и доверие между подразделениями являются ключевыми составляющими устойчивости Сил обороны и совместной борьбы за победу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский сухопутный робот MAUL спас жизнь тяжелораненому бойцу ВСУ Максиму. Парня несколько раз неудачно пытались вывезти из-под Торецка, где он провел 33 дня, со жгутом на ноге.

