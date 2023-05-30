Как Россия идентифицирует места прилетов в Украину благодаря интернету: эксперт Defense Express пояснил нюансы

Выкладывать в сеть кадры работы ПВО или осколков упавших ракет категорически нельзя, поскольку это помогает врагу определить места размещения украинских зенитных ракетных комплексов или маршрут полета снарядов. В Украине уже были случаи, когда из-за несоблюдения информационной безопасности агрессор узнавал информацию, которая держалась в секрете.

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Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV. Он отметил, что, в частности, ЗРК Patriot может использовать различные кинетические перехватчики, и данные о том, какой именно используется, являются помощью оккупантам.

Кроме того, идентификация осколка упавшей зенитной ракеты позволяет узнать, в каком городе размещена та или иная система ПВО.

"Были случаи, когда выкладывали обломки ракеты и объективно стало известно о прибытии в Украину комплекса IRIS-T, что держалось в секрете. То есть, появились сначала фотографии самой ракеты, идентификация которой заняла буквально пять минут, и стало известно, что IRIS-T в Украине", – пояснил Катков.

Эксперт подчеркнул, что для врага информация о том, что произошло с его ракетами, "должна быть задачей, по крайней мере, на некоторое время". То же касается упавших фрагментов "шахедов", на которых оккупанты намеренно рисуют огромные номера.

"Достаточно на самом деле прагматичная система, когда просто рисуется большой номер с учетом того, что он все равно попадет в сеть, потому что не поддерживается информационная безопасность, гигиена и здравый смысл, и они знают, каким путем летел именно этот "шахед". И благодаря этому даже такой самолетоснаряд, фактически не имеющий обратной связи, позволяет узнать, где определенные пробелы в противовоздушной обороне и на какое расстояние этот "шахед" смог долететь", – сказал Катков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 30 мая ПВО сбила над Киевом более 20 "шахедов". Это была третья атака на столицу за 24 часа.

– Враг совершает массированные атаки дронов на Киев вместо того чтобы сосредоточиться на инфраструктуре или военных объектах. Такой подход ограничивает способность существенно повлиять на предстоящее контрнаступление ВСУ, считают в ISW.