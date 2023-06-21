'Как руководитель разведки говорю прямо': Буданов оценил риск ядерного удара РФ по Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отверг возможность ядерного удара РФ по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессора "не так много идиотов".

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Об этом Буданов сказал в комментарии британскому журналу The Economist. "Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ идиотов в руководстве там не так много", – сказал он.

Кроме того, начальник ГУР убежден, что мир в Украине невозможен без стратегического поражения России и "переформатирования власти" в ней.

"Либо все одновременно выйдут из войны, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет", – считает Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает угрозу ядерного удара по приказу президента РФ Владимира Путина. По его мнению, вполне возможно, что Путин решиться применить ядерное оружие, которое намерен разместить в Беларуси.

– В эфире телемарафона Буданов рассказал, что по состоянию на 20 июня ни одна ядерная боеголовка РФ в Беларусь не перемещена, но подготовка хранилищ и перемещения продолжается.