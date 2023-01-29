Как сейчас выглядит центр Мариуполя и сколько лет нужно для восстановления города: появились свежие кадры

Российские захватчики продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Остатки многоэтажных домов, которые в начале войны были уничтожены российскими снарядами, сейчас превращают в груды камней.

Видео дня

При этом кремлевская пропаганда цинично врет о том, что якобы отстраивает захваченный город. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Российские террористы уничтожили блага цивилизации, которые был в украинском городе, оставляя вместо этого горы строительного мусора и кратеры оголенных фундаментов.

Андрющенко подчеркнул, что на восстановление города в таких масштабах понадобятся годы. Советник городского головы подчеркнул, что на постройку того, что уже было снесено россиянами, нужно от 5 до 8 лет. При этом оккупанты не останавливаются и продолжают уничтожать инфраструктуру Мариуполя.

"На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено нужно от 5 до 8 лет. А они не останавливаются уничтожать дальше. Россия. Только разрушение и смерть. Ее постоянные спутники и партнеры. Других нет", – отметил советник мэра.

Напомним, командование РФ продолжает свозить во временно оккупированный Мариуполь новые партии пушечного мяса. У мобилизованных россиян якобы нет мотивации воевать против Украины, а свое участие в боевых действиях они оправдывают желанием заработать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Мариуполе на зданиях, заборах и в других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї". Мариупольцы наряду с жителями других захваченных врагом украинских городов напомнили захватчикам, что им на украинской земле не рады;

– в начале января возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, загорелся и, петляя, стал снижаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!